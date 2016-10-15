Minibüs beklerken 50 bin lira buldular

İstanbul Edirnekapı'da önceki akşam durakta minibüs bekleyen Hanife Önder ile komşu kızı Zahide Öner, sahipsiz bir poşet içinde yaklaşık 50 bin TL değerinde döviz buldu. Polis merkezine giderek paraları teslim eden Hanife Önder, paralarla çektirdikleri fotoğrafları ise sosyal medya hesabından paylaştı.

Eyüp'te oturan Hanife Önder (32) ile komşu kızı Zahide Öner (9), önceki akşam gezmek için dışarı çıktı. İkili, Edirnekapı'da minibüs beklerken durakta bulunan sahipsiz bir poşet dikkatlerini çekti. Hanife Önder, poşete yaklaştığında içinde desteler halinde döviz olduğunu fark etti. Bir süre durakta beklemeye karar veren Önder, paranın sahibi gelmeyince de Eyüp Polis Merkezi Amirliği'ne giderek paraları polise teslim etti. Yapılan incelemede, poşet içerisinde yaklaşık 50-60 bin TL değerinde döviz olduğu belirlendi. Polis memurları, otobüs durağında bulduğu paraları karakola getiren Hanife Önder'e teşekkür etti.

Sosyal medyanda duyurdu

Durakta bekledikleri sırada poşeti fark ettiklerini söyleyen Hanife Önder, "Zahide bana, 'Burada bir poşet var. Bomba falan olabilir, burada durmayalım' dedi. Poşete bakınca içinde para olduğunu gördük. Poşeti alıp çantama koydum. Daha sonra karakola gidip teslim ettim. Polis memurları, 'para için adam öldürüyorlar. Örnek bir kişisiniz' diye tebrik ettiler. Paraların sahibinin bulunması için çektiğim fotoğrafları da sosyal medya hesabımdan paylaştım" diye konuştu.

“Sahibine ulaşır inşallah”

Öte yandan Önder'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafların altına, "İnsanlık görevimi yerine getirdim. Bulduğum parayı emniyete teslim ettim ve huzurluyum. Sahibine en kısa zamanda ulaşır İnşallah" notunu düştüğü görüldü.

Durak çevresindeki kamera görüntülerini incelemeye alan polis, paranın sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.