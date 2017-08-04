T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Minibüs bariyerlere saplandı

Kadıköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan minibüsün çarptığı demir bariyerler, aracın ön kısmından girip arka camından çıktı

04 Ağustos 2017 15:07

Kadıköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan minibüsün çarptığı demir bariyerler, aracın ön kısmından girip arka camından çıktı.

E-5 Karayolu Uzunçayır mevkisinde, İsmail Ünlü idaresindeki 34 VA 7296 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta şeritte bulunan demir bariyerlere çarptı.

Kazada, demir bariyerler minibüsün motor kısmından girerek arka camdan çıktı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Minibüse saplanarak şoför koltuğunun yanından geçen bariyerlerin arka koltukları parçalayarak arka camdan çıktığı kazada yara almadan kurtulan ve kısa süreli şok geçiren sürücüyü çevredekilerle itfaiye ekipleri sakinleştirdi.

Aracına saplanan bariyerin itfaiye ekipleri tarafından kesilmesini izleyen sürücü Ünlü, yaptığı açıklamada, seyir halindeki bir aracın kendisini sıkıştırdığını ve kazanın bu nedenle meydana geldiğini iddia etti.

ETİKETLER

İstanbulbariyerKadıköy

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24