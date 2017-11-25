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Minibüs 2 otomobili ezerek üstüne çıktı 

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de meydana gelen trafik kazasında, kaygan zeminin etkisiyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği işçi servisi, park halindeki iki otomobilin üstüne çıktı

25 Kasım 2017 14:56

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de meydana gelen trafik kazasında, kaygan zeminin etkisiyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği işçi servisi, park halindeki iki otomobilin üstüne çıktı. Kazada iki otomobilde büyük hasar oluşurken minibüs şoförü yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, merkez Melikgazi İlçesi Gülük Mahallesi Şehit Miralay Nazımbey Bulvarı\'nda meydana geldi. 45 yaşındaki I.İ., 38 P 1424 plakalı minibüsün direksiyon kontrolünü yitirince araç yoldan çıktı. Savrulmanın etkisiyle, minibüs, park halinde bulunan 38 ZE 714 ve 38 KF 203 plakalı otomobillerin üstüne çıktı. Kaza ardından 112 ve polis ekipleri sevkedildi. Yaralanan minibüs şoförü l.İ. kaza yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hasar gören otomobiller, çekici yardımıyla kaldırıldı.

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