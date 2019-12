Mini nükleer santraller geliyor

20 bin evin elektrik ihtiyacını karşılayacak mini reaktörler 5 yıl içinde satışa çıkacak.



Dünyanın ilk atom bombasını geliştiren Amerikan hükümetinin Los Alamos laboratuvarının bilim adamları, 20 bin evin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek mini nükleer santrallerin 5 yıl içinde satışa çıkacağını açıkladı.



İngiliz The Observer gazetesinin haberine göre, nükleer silah yapmaya yetecek zenginlikte uranyum içermeyen fabrika mühürlü minyatür reaktörlerin hareket eden parçası bulunmayacak, betonla kaplanması ve yer altına gömülmesi nedeniyle çalınması da olanaksız hale gelecek.

Amerikan hükümetinin bu konuda ruhsat verdiği New Mexico merkezli Hyperion şirketinden yapılan açıklamada, ürettikleri mini reaktörler için ilk siparişlerin gelmeye başladığı ve seri üretime 5 yıl içinde başlamayı planladıkları belirtildi.



Hyperion şirketinin İcra Kurulu Başkanı John Deal, hedeflerinin dünyanın her yerinde elektriğin bir vatını 10 cente üretmek olduğunu belirterek, "Mini nükleer santral 25 milyon dolar civarında satılacak. 10 bin haneli bir yerleşim yeri için çok uygun bir fiyata ev başına 250 dolara gelecek" diye konuştu.



Şimdiye dek 100’den fazla sipariş aldıklarını ve bunların büyük bölümünün petrol ve elektrik şirketlerinden geldiğini belirten Deal, gelişmekte olan ülkeleri ve uzak yerleşim yerlerini hedeflediklerini söyledi.



2013 ve 2023 arasında 4 bin mini nükleer santral üretecek 3 fabrika kurmayı planlayan Amerikan şirketine ilk sipariş, hidroelektrik santrallerinde uzman Çek altyapı inşaat firması TES’ten geldi. 6 adet santral siparişi veren Çek firması ilk santrali Romanya’ya kurulacak.

Mini reaktörün çok güvenli olduğunu ve 50 yıllık bir deneyimle geliştirildiğini belirten Amerikan şirketi, kesinlikle Çernobil gibi kaza meydana gelmeyeceğini, çünkü mini nükleer reaktörün hareket eden parçalarının bulunmadığını vurguluyor. (AA)