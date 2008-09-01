Mini mini birler okullu oldu

İlköğretim 1. sınıf öğrencileri ile okul öncesi öğretime kayıt yaptıran çocuklar, bugün ders başı yapacaklar.



Okullarına alışmalarını sağlamak amacıyla, bir hafta erken başlayacak minik öğrenciler, 1-5 Eylül arasında ''uyum programı''na alınacaklar. Öğrenciler, bu program kapsamında öğretmenlerinin gözetiminde çeşitli etkinliklere katılacak, okullarını, arkadaşlarını, öğretmenlerini tanıyacaklar. Öğrencilere ''okula güvenle gidip gelme'' eğitimi verilecek. Bu süreci rahat atlatabilmeleri için veliler de zaman zaman sınıf ortamına alınacak, rehberlik ve psikolojik danışma servislerince bilgilendirilecek.



2008-2009 eğitim-öğretim yılı ise 8 Eylül 2008 Pazartesi günü başlayacak. İlköğretim okullarındaki 10 milyon 870 bin ve liselerdeki 3 milyon 245 bin olmak üzere toplam 14 milyon 115 bin öğrenci ile 600 bine yakın öğretmen ders başı yapacak.



MEB, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri ile öğretmenlere toplam 165 milyon adet ücretsiz kitap dağıtacak. İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine ders ve çalışma kitapları, öğretmenlere de kılavuz kitaplar verilecek.



Ders kitapları, okulların açıldığı gün sıraların üzerinde hazır bulundurulacak. Her öğrenci için ayrı ayrı hazırlanan poşetlerde tüm ders kitapları yer alacak.



Eğitim-öğretim yılının ilk yarısı 23 Ocak 2009 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler, 26 Ocak-6 Şubat 2009 arasında tatil yapacak. İkinci yarıyıl 9 Şubatta başlayacak ve 12 Haziranda sona erecek. (A.A)

