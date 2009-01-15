'Mini etekli liseli olmaz' tartışması

Türkiye’nin ilk gençlik-dram filmi - FOTOGALERİ

Sinem Kobal ve Mehmet Aslan'ın başrollerini paylaştığı "Ayakta Kal" adlı gençlik filminde yer alan lise öğrencilerinin formaları tartışma başlattı.İstanbul'da Baltalimanı Lisesi'nde gerçekleştirilen çekimlerde kız öğrencilerin iç çamaşırlarını gösterecek kısalıktaki etekleri ve erkek öğrenciler arasındaki sopalı ve bıçaklı kavgalar, filmle ilgili eğitmenleri de tedirgin etti.İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ata Özer, devlet okullarının, eğitim kurumlarının yönetmeliklerinin belli olduğunu, filmlerdeki bu tür görüntülerin uydurma ve abartılı olduğunu söyledi.Özer "Filmle ilgileneceğim. Bir CD'sini edinip hemen izleyeceğim. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'i de bilgilendireceğim. Okullarda disiplin kuralları bellidir. Formaların standartları bellidir. Ayrıca okulların kapı önlerinde çete savaşları asla olmamaktadır. Son iki yıl içinde emniyet müdürlüğüyle birlikte yürütülen çalışmalarla bu tür çatışmalar yüzde 80 oranında azalmıştır. Artık okullarda huzur hâkimdir" dedi.Fakir ve zengin öğrenciler arasındaki sınıf çatışmasını konu alan "Ayakta Kal" yarın vizyona girecek.