Otomobil devi BMW'nin Mini Cooper tarzı elektrikle çalışan modeli 'Mini E' görücüye çıktı.



204 beygir gücünde elektrik motoruna sahip olan araç, BMW'nin Münih kentindeki merkezinde basına tanıtıldı.



İki kişilik olarak tasarlanan araç, saatte 35 kW güç üreten lityum iyon pili sayesinde tek seferde, 240 kilometre yol gidebiliyor.



Saatteki hızı 152 kilometreye çıkabilen aracın 0'dan 100 kilometre hıza çıkış süresi ise 8.5 saniye.



2.5 saatte şarj olan araç, enerji dönüşümü sağlayacak bazı yapılar da içeriyor. Örneğin yeniden enerji üreten fren sistemi buna bir örnek. Bu sayede şehir içinde sürekli gaz-fren araç kullanırken, enerjiyi yeniden kazanmak mümkün olacak.



BMW, Mini E'lerden 500 tanesini, kiralık olarak California, New York ve New Jersey’deki ticari ve özel müşterilere vermeyi amaçlıyor.



Bu planın 2009'un ilk aylarında gerçekleşmesi planlanıyor. Aracın sonraki aylarda ise Avrupa ülkelerine girmesi öngörülüyor. Mini E'lerin seri üretimine ne zaman başlanacağı ise henüz açıklanmadı.

