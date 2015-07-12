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Yaşam

'Mini buzul çağı' geliyor

Güneşteki aktivitenin 2030 ile 2040 yılları arasında yüzde 60 oranında düşecek olmasının mini buzul çağına neden olacağı iddia edildi

12 Temmuz 2015 19:07

Galler’de düzenlenen Ulusal Astronomi toplantısında Profesör Valentina Zharkova ve ekibi tarafından sunulan rapora göre, en son 300 yıl önce yaşanan “mini buzul çağının” önümüzdeki 15 yıl içinde yeniden dünyayı etkisi altına alması bekleniyor.

İngiliz Independent gazetesinin haberine göre, araştırma güneşteki aktivitenin 2030 ile 2040 yılları arasında yüzde 60 oranında düşeceğini ortaya koydu. Bu da mini buzul çağını yaşamamıza sebep olacak.

Daha önce “Maunder Minimum” adı verilen mini buzul çağı dönemi, güneş patlamalarının en az görüldüğü 1645-1715 yılları arasında yaşanmıştı.

Bilim insanları 1843 yılında güneşteki patlamaların her 10 ila 12 yılda farklı bir döngüye girdiğini ortaya koymuştu.

Gök bilimciler geliştirdikleri yeni bir model sayesinde güneşte meydana gelecek döngüleri ve etkilerini öncesine göre çok daha doğru tahmin edebiliyor.

Bu yeni manyetik dalgalanma modeli önümüzdeki iki güneş döngüsünde daha az güneş lekesi olacağını gösteriyor.

2022’de meydan gelecek “Döngü 25” ve 2030’dan 2040’a kadar sürecek “Döngü 26” sırasında güneş aktivitesinde önemli ölçüde düşüş olacağını ve mini buzul çağına giriş yapacağımızı gösteriyor.

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