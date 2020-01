Mini buzul çağı geliyor

T24 - İngiltere'de yapılan iklim araştırmasında ilginç sonuçlar çıktı. Dünyada 1997 yılından beri hava sıcaklıkları yükselmiyor. Küresel ısınma devri bitti, mini buzul çağı başlıyor.





Dünya gündeminin değişmez maddelerinden biri olan küresel ısınma, bir grup İngiliz bilim insanına göre bitti. İngiliz Meteoroloji Dairesi’yle prestijli iklim araştırma çalışmalarıyla tanınan East Anglia Üniversitesi’nin, sonuçlarını geçtiğimiz hafta yayımladığı ortak araştırmaya göre, küresel ısınmanın yerini artık, ‘mini buzul çağı’ alıyor.Soğuk hava dalgasının adı Almanya ve Doğu Avrupa’da Cooper diye anılıyor. 30 bin ayrı meteoroloji ölçüm istasyonundan gelen verilere dayanarak gerçekleştirilen çalışmada, dünyada hava sıcaklıklarının yükselmesinin, 1997 yılında durduğu bulgusuna ulaşıldı. Dahası, önümüzdeki 15 yılın, Güneş faaliyeti nedeniyle daha da soğuk geçmesi bekleniyor. ‘25. Döngü’ denilen bu süreçte sıcaklıklar 2022’de dibe vuracak. Öyle ki, 1790 ile 1830 yılları arasında Avrupa Kıtası’nda ortalama sıcaklıkları 2 dereceye kadar düşüren soğuklara ulaşılması, hatta bunun da ötesine geçilmesi, olası senaryolar arasında sayılıyor.Hürriyet gazetesinin haberine göre, Türkiye gibi Avrupa’nın doğusunu da etkisini altına alan dondurucu soğuklar can almaya devam ediyor. Avrupa genelinde 32 kişi soğuklar nedeniyle yaşamını yitirdi. Yer yer sıfırın altında 20 dereceye kadar düşen sıcaklıklar nedeniyle yalnızca Ukrayna’da, geçtiğimiz hafta 3 gün içinde 18 kişinin donarak öldüğü açıklandı. Ülkede yaklaşık 500 kişi, vücut ısıları düştüğü ya da soğuk yanığına maruz kaldığı gerekçesiyle tedavi altına alındı. Sıcaklıkların -26’ya kadar gerilediği Polonya’da ise çoğu evsiz ya da yaşlı en az 10 kişi öldü. Soğuk hava koşulları nedeniyle Sırbistan’da 3 kişi öldü, 2 kişi kayıp. Bulgaristan’da 5 kişi donarak can verdi, şiddetli rüzgârlar nedeniyle Varna Limanı kapatıldı.Yurdu etkisi altına alan kar dün İstanbul’da hava, kara ve deniz ulaşımını felç etti. Sabaha karşı başlayan yoğun kar yağışının öğle saatlerinde etkisini artırması üzerine resmi kurumlar saat 15.30’da tatil edildi. AKOM’un sarı alarmdan kırmızı alarma geçtiği kentte kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi buldu. Meteoroloji yetkilileri, İstanbul’daki kar yağışının 3 gün daha süreceğini bildirdi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün ve izleyen 3 gün boyunca İstanbul kar yağışının etkisi altında kalacak. Bugün ve yarın yoğun kar yağışı beklenen kentte, hava sıcaklığı -3, -1 arasında değişecek. Perşembe ve Cuma günü yağış etkisini azaltsa da sürecek. Sıcaklık 1-2 derece yükselecek. 4 Şubat Cumartesi günü ise sıcaklığın 10 dereceye yükselmesi ve kar yağışının yerini yağmura bırakması bekleniyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri sabaha kadar tuzlama çalışmaları yaptı. Kar yağışının başladığı 19 Ocak’tan bugüne toplam 18 bin 932 ton tuz, 442 ton solüsyon kullanıldı. Ekipler 9 bölgede 2 bin 406 personel, 870 araç ile çalışmalarına 24 saat aralıksız devam ediyor. Ana arterlerde 28 ayrı noktaya yerleştirilen Buzlanma Erken Uyarı Sistemi sayesinde anında müdahale ediliyor. İBB’nin “evsizlere barınma” çalışmaları, Sarıyer ‘deki Metin Oktay Spor Salonu’nda devam ediyor. Bugün itibariyle 368 kişi her türlü imkânı sağlanarak misafir ediliyor.