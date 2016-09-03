‘Mini anayasa’nın yazımına başlandı

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, komisyonun maddelerin yazım çalışmalarına başladığını söyledi.

AKP Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın, Anayasa değişikliği çalışmaları çerçevesinde yaptığı toplantı yaklaşık 5 saat sürdü.

Komisyon üyesi Parsak, komisyonun maddelerin yazım çalışmalarına başladığını söyledi.

Parsak, anayasaya ilişkin daha önceki çalışmada da bulunduğunu, en hassas aşamanın yazım olduğunu belirterek, "Şimdiye kadar hep hazırlık çalışmalarını yürüttük. Burada artık icra aşamasındayız. Burası son derece hassastır. Ortaya çıkacak paketin ağırlıklı, yargı olarak göründüğü ortada, o görünüyor şu anda" dedi.

Mehmet Parsak, komisyonunun pazartesi günü de çalışacağını, bu hafta çalışmalarını tamamlayarak parti genel başkanlarına teslim edebileceklerini düşündüklerini söyledi.