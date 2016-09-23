Mini anayasa komisyonu: 7 madde üzerinde uzlaştık

TBMM Anayasa Komisyonu'nun AKP, CHP ve MHP'li üyeleri mini anayasa konusunda bir araya geldi. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada komisyonun CHP’li üyesi Bülent Tezcan, “7 madde üzerinde uzlaştık” dedi. Mini anayasa çalışmasında uzlaşılan maddeler arasında, Milli Güvenlik Kurulu’ndan (MGK) Jandarma Genel Komutanı’nın çıkarılması ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ile Askeri Yargıtay’ın kaldırılması da bulunuyor. Mini anayasa paketi AKP, CHP ve MHP genel başkanlarına sunulacak.

AKP Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'tan oluşan Anayasa Komisyonu, TBMM'de toplandı.

AKP’li Gül, "Çalışmalarımızı tamamladık. Uzlaştığımız maddeler, Sayın Genel Başkanlarımıza ileteceğiz. Genel Başkanlarımızın yapacağı çalışmalar sonucu bunun yasalaşacağını düşünüyoruz. 7 maddede uzlaşma sağladık. Birkaç madde daha artabilir. Bunların kararlarını partilerin yetkili kanalları verecekler. Çalışmayı nihayete erdirdik" dedi.

CHP’li Tezcan: Samimi bir çalışmaydı

CHP’li Bülent Tezcan da çalışmalarda 7 maddede mutabakata varıldığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"7 Maddede mutabakata vardık. Mutabakata varmadan önce birçok maddeyi elden geçirdik. Nerelerde hangi noktalarda birbirimize yakınlaştığımızı tespit ettik, gördük. 7 madde dışında da birkaç maddede mutabakat olabileceği düşüncesi gelişti ama tabi bizim komisyon olarak esaslı çalışmamız tamamlandı. Bitirdiğimiz kısmını aktaracağız. Sonra bu çalışmalar bir parlamento süreci içinde Meclis’e getirilmesi konusu gündeme gelecek. CHP olarak en başından beri tutumumuz aynı. Samimi bir çalışma yürüttük. Bütün açıklığıyla düşüncelerimizi ortaya koyduk. Süreç bitmiş değil. Sayın Genel Başkanlara uzlaştıktan sonra belki yeni eklemeler, düzenlemeler, ilaveler yapılabilir."

MHP’li Parsak: 7 madde ağırlıklı olarak yargı ile ilgili

MHP’li Mehmet Parsak, 7 maddede mutabakat sağlanmasının mutluluk verici olduğunu kaydederek şöyle dedi: "7 madde dışında birkaç maddede daha bu paketin içinde değerlendirmek suretiyle bu mini paketi tamamlamış ve bunu bir teklif haline dönüştürmek suretiyle TBMM’ye sunulması ve oradan da uzlaşma arayışı içinde oy birliğiyle anayasa değişikliklerinin gerçekleşeceğini ifade ediyorum".

Komisyon üyeleri uzlaşılan maddelerin hangileri olduğu konusunda bilgi vermezken, Bülent Tezcan "7 madde ağırlıklı olarak yargıyla ilgili bölümdeki maddelerdir. HSYK ile ilgili tam bir mutabakat sağlanamadı henüz farklı görüş ayrılıkları var onlar muhafaza ediliyor" dedi.