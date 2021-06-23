Mine Söğüt: O çocuklar sizi hiç sevmeyecekler

Cumhuriyet yazarı Mine Söğüt, "O 'Erkenden evlenip en az üç tane çocuk doğurun' dediğiniz gençler var ya... Eğer sizi dinler de o çocukları doğururlarsa... O doğacak olan çocuklar ilkokula başladıklarında sizden çok ama çok kötü bahseden tarih kitaplarıyla tanışacaklar. Annelerine okumalarını, meslek edinmelerini, özgür birer birey olmalarını, aile kurarken çok dikkatli davranmalarını, anneliği tercih edeceklerse koşulları doğru tartmalarını değil de... Kendi isteklerini, heveslerini hiç umursamamalarını, okusalar bile çalışmak yerine ev kadınlığı yapmalarını öğütleyen bir liderin inşa etmeye çalıştığı gerilemiş bir medeniyetin enkazına doğduklarını öğrenecekler. O çocuklar bu ülkenin yüzyıl önce yaşadığı büyük aydınlanmaya düşman bir zihniyetin... Kendilerinden önceki nesilleri nasıl bir karanlığa sürüklemek gayretinde olduğunu görecekler" düşüncesini dile getirdi.

Söğüt, "O çocuklar belki; müzikten, heykelden, baleden, tiyatrodan, resimden... Sanata ait her şeyden tiksinen... Kadınları ikinci sınıf insan olarak görmeyi bir devlet politikası haline getiren... Ne kadar yalancı, hırsız, katil varsa etrafına toplayan... Ve saraylarda yaşamalara doymayan... Ülkesini, halkını, dünyayı, barışı, huzuru değil... Yağmayı, istilayı, savaşı ve bunlardan nemalanan kirli bir gücü arzulayan bir iktidarın işgalindeki bir ülkede doğacaklar.... Ama öyle bir ülkede büyümeyecekler. Ve o çocuklar, emin olun, sizi hiç sevmeyecekler" dedi.

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