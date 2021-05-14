Mine Söğüt: Kimlikleri bahane yapmaları; ölenlerin de öldürenlerin de haklıların da haksızların da insan oldukları gerçeğini değiştirmiyor

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Söğüt, İsrail ile Filistin arasında devam eden çatışmalara ilişkin kaleme aldığı yazısında, "Kimlikleri bahane yapmaları, ölenlerin de öldürenlerin de haklıların da haksızların da insan oldukları gerçeğini değiştirmiyor. Bugün İsrail’in Filistin’e yaptığını, yarın Filistin’in bir başka halka yapmayacağının garantisi yok" dedi.

Söğüt, "Dini bayram nedir, Müslüman ne demektir, Tevrat’ta ne yazar ve İsrail devleti ne işe yarar, Filistin’in sınırları nereye kadar, o topraklarda binlerce yıldır kimler ölür, kimler yaşar... Bunların hepsini unutun. Tam dini bayram arifesinde başlayan ve haliyle tüm dünyanın dikkatini bir kez daha üzerinde toplayan bitmek bilmez savaşın sonuçlarının sadece ölenlerin ve öldürenlerin kimlikleriyle tartıldığı vicdan girdabından çıkın. Savaşları 'haklı' ve 'haksız' olmak üzere ikiye ayırma refleksinizden arının. Radikal dincilerin başlattığı bir çatışmanın radikal direnişçiler yaratmasını... Terörün her türüyle kendisini meşrulaştırmasını ve insanlık tarihini bir kez daha şiddetin yazmasını kanıksamayı reddedin" dedi.

Söğüt, şöyle devam etti:

"Olay Filistinlilerle İsrailler arsında geçmiyor. Orada Yahudilerle Müslümanlar çatışmıyor. Ortada vaat edilmiş bir toprak olmadığı gibi işgal edilmiş bir toprak da yok. Sadece kayıtlı insanlık tarihinin en başından beri olan oluyor. Tüm savaşlarda olan oluyor. Tüm çatışmalarda olan oluyor. İnsan insanı öldürüyor. Kimlikleri bahane yapmaları, ölenlerin de öldürenlerin de haklıların da haksızların da insan oldukları gerçeğini değiştirmiyor. Bugün İsrail’in Filistin’e yaptığını, yarın Filistin’in bir başka halka yapmayacağının garantisi yok."

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