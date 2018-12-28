Mine Kırıkkanat'a Halk TV'deki konuşması nedeniyle soruşturma açıldı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat hakkında, Halk TV’de yayınlanan “Halk Arenası” programındaki sözleri nedeniyle, “Halkın bir kesimini aşağılamak” suçlamasıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.

Soruşturma kararından sonra Cumhuriyet'e konuşan Kırıkkanat, “Uğur Dündar’a ve Dündar’ın Halk TV’de sunduğu Halk Arenası programına çıkardığı gözü pek, korkusuz ve hâlâ özgürce konuşmaya cesaret eden yurtsever muhaliflere gözdağı verilmek istenildiğini” söyledi. Kırıkkanat, “Uğur Dündar üzerinden herkese bir gözdağı veriliyor. Şu ana kadar, Uğur Dündar’ın, Halk Arenası programına çıkardığı Yılmaz Özdil, Metin Akpınar, Müjdat Gezen ve bana soruşturma açılmış bulunuyor. Program RTÜK tarafından da cezalandırıldı. Soruşturma açılan bizler, cesaretimizin reyting yapmasının, korkusuz yurtseverlerin halkta gördükleri sempatinin karşılığın bedelini ödüyoruz. Dündar da bizi ekrana çıkarmasında ve programının bedelini ödüyor. İzlenme oranımız yüksek olması, seçim öncesi işlerine gelmiyor” dedi.

Kırıkkanat sosyal medya hesabından da, “Bekliyordum, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı imzalı geldi: Hakkımda soruşturma açılmış, 7 gün içinde kendi rızamla ifade vermezsem, zorla alınacak... Yıl 2019, Yeryüzü Cehennemi Türkiye günlükleri.” paylaşımını yaptı.

Mine Kırıkkanat ne demişti?

Kırıkkanat Halk TV'de yayınlanan Halk Arenası progrmında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Çocuklarımızı işe almıyorsunuz, kendi aralarınızda dağıtıyorsunuz, Atatürk’ümüze dil uzatıyorsunuz, ismini değiştiriyorsunuz, bizi istediğimiz gibi özgürce yaşamaya bırakmıyorsunuz, gazeteciliğimizi sansürlüyorsunuz, hapse atıyorsunuz.

Kim şimdi mağdur? Biz. O zaman bunun da bir hesap günü gelecek. Şimdi mağdur biziz. Biz de sizi mağdur edeceğiz elbette. Elbette bu gün gelecek."