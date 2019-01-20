Mine Kırıkkanat: Tesettürden caymış gibi yapan kızların yoğun fotoğraf paylaşımı FETÖ manipülasyonu olabilir

Instagram ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında 10 yıl önceki ve 10 yıl sonraki fotoğrafların paylaşıldığı #10yearchallenge akımına, Türkiye'de başörtülerini açma kararı alan kadınlar da katıldı.

Çoğunlukla #1YearChallenge etiketiyle yapılan paylaşımlarda kullanıcılar neden başörtülerini çıkarmaya karar verdiklerini ve ne gibi değişimler yaşadıklarını anlatıyor.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat ise "bu yoğun fotoğraf paylaşımının ‘FETÖ’ manipülasyonu" olabileceğini öne sürdü.

Kırıkkanat, sosyal medya hesabı Twitter’da şu paylaşımı yaptı:

Takipçilerimin dikkatini çekiyorum: Bir süredir #10yearrchallenge maskesi altında tesettürden caymış gibi yapan hanım kızların yoğun fotoğraf paylaşımı, kanımca ya adnancı ya da fettoşcu bir grubun manipülasyonu. Belki yanılıyorum, ama kuşkucu olun derim.

Kırıkkanat, bir takipçisinin “FETÖ manipülasyonu olmasın?” sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Fetö olduğu belli oldu zaten. Fettoş dedim diye kudurdular.”

Sibel Erarslan: Açık bir proje

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a en yakın isimlerden biri olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşaviri Sibel Erarslan da konu hakkında şu yorumu yaptı:

"Başörtülü kadınların açıldıkları 'özgürlük' adı altında yayınlanıyor. İstemeyerek veya zoraki örtünmelerinin dinen herhangi bir değeri yok. Lakin baş açtıktan sonra eşcinsellikle, serbest seksle, çakma Irk hassasiyetleriyle konuşmaları apaçık proje!"