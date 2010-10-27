Mine Kırıkkanat SkyTürk’te

T24 - Avrupa Birliği'nin televizyon broadcasting için açtığı proje yarışmasını, bir yıl aradan sonra KiOSK ekibi ikinci kez kazandı.



2007-2008 yılları arasında Kanaltürk'te, Mine Kırıkkanat, Süheyl Batum ve Aslıhan Öztezel’in ortaklaşa yapıp sunduğu AB sponsorluğundaki KİOSK programı SkyTürk’te yeniden yayına başladı.



Mine Kırıkkanat, genel koordinatörü olduğu KİOSK’u bu kez Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Aslıhan Öztezel ile dönüşümlü olarak sunacak. İsmini TV5Monde'daki “Kiosque” programından alan program, pazar akşamları saat 19.10'da yayınlanacak.





