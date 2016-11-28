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Yaşam

Minareye yuva yapan tilki, ezan sesini kesti

Tilki, itfaiye ekiplerince doğaya bırakıldı

28 Kasım 2016 23:57

Denizli'de merdivenlerden çıktığı minareyi yuva edinen ve elektrik kablolarını kemirip ezanı kesen tilki, itfaiye ekiplerince indirilerek doğaya bırakıldı.

Denizli'nin Çardak ilçesinde bir camide sürekli yaşanan elektrik kesintisine, merdivenlerden çıktığı minareyi yuva edinen ve buradaki kabloları kemiren tilkinin neden olduğu belirlendi.

Çardak Belediyesi'nden alınan bilgiye göre, Gölcük Mahallesi'ndeki camide son günlerde sürekli elektrik kesintisi yaşanmaya başladı. Kesintinin nedeni bir türlü bulunamazken mahalle sakinlerinden biri, minarenin şerefesi üzerindeki cam bölümde bir tilki olduğunu gördü.

 

Durumun bildirilmesi üzerine Çardak Belediye Başkanı Mahmut Öztürk, itfaiye ekipleri ile Gölcük Mahallesi Camisi'ne gitti.

 

Minareye çıkan itfaiye görevlileri, cam bölümdeki tilkiyi yakalayarak minareden indirdi. Tilki daha sonra ekiplerce doğaya bırakıldı.

Merdivenlerden çıkan tilkinin minarenin şerefe bölümünün üstündeki camlı bölümü yuva edindiği ve elektrik kablolarını parçaladığı görüldü.

Kabloların parçalanmasından dolayı minarenin elektriğinin kesildiği ve ezan sesinin çıkmadığı anlaşıldı. Belediye ekipleri, zarar gören elektrik kablolarını değiştirerek arızayı giderdi.

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