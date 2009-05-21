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Yaşam

Minareye yıldırım düştü

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu üst kısmı yıkılan minare, üzerine devrildiği evin çatısının da çökmesine neden oldu.

21 Mayıs 2009 03:00

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu üst kısmı yıkılan minare, üzerine devrildiği evin çatısının da çökmesine neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Tomarza ilçesine bağlı Pusatlı köyündeki caminin minaresine yıldırım düştü.

Paratoner olmadığı bildirilen minarenin şerefeden yukarıda kalan bölümü, bitişikteki Yusuf Tülay'a ait evin bir odasının üzerine devrildi.

Olay anında kimsenin bulunmadığı odanın çatısı, devrilen minarenin ağırlığıyla çöktü, caminin çatısı da kısmen hasar gördü.

Öte yandan, Bünyan ilçesine bağlı Karakaya beldesi Örencik mevkisinde çoban Mehmet Cevher'in otlattığı büyükbaş hayvan sürüsündeki bir ineğin üzerine yıldırım düştü. Hamza Uygun'a ait olduğu bildirilen inek, telef oldu.

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