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Yaşam

Minareden başına hoparlör düştü

Başında çatlak saptanan Bayram Pazarlı'nın hastanede tedavisi sürüyor

13 Eylül 2017 14:09

 Zonguldak'ın Gökçebey İlçesi'nde 19 yaşındaki Bayram Pazarlı, cami minaresinden başına hoparlör düşmesi sonucu yaralandı.

İddiaya göre çalışma sırasında sökülen eski hoparlör, yaklaşık 30 metre yükseklikten kaldırımda yürüyen Bayram Pazarlı'nın üzerine düştü.

Başına hoparlör düşen Pazarlı, yaralandı. Pazarlı, çevredekilerin haber vermesi ile gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Başında çatlak saptanan Pazarlı'nın hastanede tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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