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Minare inşaatından düşen sıva ustası öldü

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde bir caminin minaresinin inşaatında çalışan sıva ustası Osman Kaplan (26), yaklaşık 10 metreden beton zemine düşerek ağır yaralandı

12 Eylül 2018 20:50

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesinde bir caminin minaresinin inşaatında çalışan sıva ustası Osman Kaplan (26), yaklaşık 10 metreden beton zemine düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kaplan, yaşamını yitirdi.
Olay, saat 11.00 sıralarında, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Meska Evleri içindeki inşaat halindeki camide meydana geldi. Caminin minaresinin inşaatında çalışan sıva ustası Osman Kaplan, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan Kaplan, iş arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaplan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaplan\'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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