Mina üç vakte kadar Amerika yolcusu

Amerika’da hayata sıfırdan başlamak isteyen Mina’nın öyküsünü anlatan ödüllü ‘Şimdiki Zaman’ filmi ABD’de farklı eyaletlerde gösterilecek.

Belmin Söylemez’in ilk uzun metraj filmi ‘Şimdiki Zaman’ dünyanın farklı köşelerini dolaştıktan sonra şimdi de Amerika Birleşik Devletleri’nde tura çıkıyor. Amerika’da hayata sıfırdan başlamak için İstanbul’da kahve falı bakarak para kazanmaya çalışan genç Mina’nın öyküsünü anlatan ‘Şimdiki Zaman’ festivaller ve özel gösterimlerle Amerikan seyircisine sunuluyor.

Filmin ilk durağı Wisconsin Film Festivali’nde gösterimler bu hafta gerçekleşiyor ve biletler bir kaç gün öncesinden tükendi.

Amerika yolculuğundaki ikinci şehir Chicago. ‘Şimdiki Zaman’ Block Museum Cinema’nın üç aylık programının ilk filmi olarak 1 Mayıs’ta gösterilecek ve yönetmen Belmin Söylemez söyleşiye konuk olacak.

Hemen ardından film ülkenin batı kıyısına yolculuğa çıkıyor. ‘Şimdiki Zaman’ İlk önce yarışmalı bölümüne davet edildiği Los Angeles SEEFest film festivalinde 6 Mayıs’ta kapanış filmi olarak gösterilecek. Film burada ‘En İyi İlk Film’ ve ‘Bridging the Borders’ ödüllerine aday. Daha sonra film Amerika kıtasının en köklü sinema etkinliği olan San Fransisco Film Festivali’nde 6-9 Mayıs tarihlerinde üç kez gösterilecek. ‘Şimdiki Zaman’ uluslararası yarışma seçkisinde prestijli Golden Gate ödülünün adayları arasında. Yönetmen Belmin Söylemez hem Los Angeles’ta hem de San Fransisco’da gösterim sonrası söyleşilere katılacak.

Amerika turunun son durağı ise Pittsburgh. 10-19 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Silk Screen Festivali Mina’nın öyküsünü Batı Amerika seyircisinin beğenisine sunacak.

Bu arada film Avrupa kıtasındaki yolculuğunu da yenilikçi ve önemli bir festivalle sürdürüyor. ‘Şimdiki Zaman’ 23-28 Nisan tarihleri arasında Avusturya’nın Linz şehrinde düzenlenen Crossing Europe film festivalinin yarışma bölümünde gösterilecek.

Bugüne kadar Torino’dan Kerala’ya çok sayıda uluslararası festivalde gösterilen ‘Şimdiki Zaman’ İstanbul, Adana ve Ankara’da ödüller kazandı. 31.İstanbul Film Festivali’nde ve 24.Ankara Film Festivali’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü alan film 19.Altın Koza Film Festivali’nde ‘SİYAD En İyi Film’, ‘FilmYön Özel Ödülü’ ve ‘Yılmaz Güney Ödülü’ne layık görülmüştü.

Kısa film ve belgeselleriyle bilinen Belmin Söylemez’in ilk filminde başrolleri Sanem Öge, Şenay Aydın ve Ozan Bilen paylaşıyorlar. Filmbüfe Film Prodüksiyon yapımı olan filmin önümüzdeki aylarda sinema salonlarında gösterime girmesi için çalışılıyor.

Şimdiki zaman basın dosyası

İşsiz bir genç kadının öyküsünü anlatan “Şimdiki Zaman” gelecek, kader ve dostluk temalarını sorguluyor.



İşsiz ve bütün bağları kopmuş… Mina’nın yeni bir hayata ihtiyacı var ama nasıl? Umudu kaçmakta bulur; Amerika’ya gidip yeni bir hayata başlamaktır amacı. Para biriktirmek için bir kafede kahve falı bakmaya başlar. Fal bakar para kazanır; fal bakar dertlerini paylaşır. Ancak kendi falında gerçekten de yeni bir hayat var mıdır?

“Şimdiki Zaman” umudunu kaybetmek ve onu tekrar bulmaya çalışmak üzerine bir film. ‘Umut arayışı’ kahve falında vücut buluyor. Fallar açıldıkça Mina’nın kabuğundan çıkmasına tanıklık ediyoruz. Her fal genç bir insanın portresini adım adım oluşturuyor. Her göze farklı görünen telveler, şehrin yok olmaya yüz tutmuş hüzünlü ama büyüleyici detayları bu portreyi rüya benzeri bir tabloya dönüştürüyor.

Şimdiki Zaman”, kısa film ve belgeselleriyle tanınan Belmin Söylemez’in kurmaca alanındaki ilk uzun metraj çalışması.

Yapımcılığını Haşmet Topaloğlu’nun üstlendiği filmin başrollerini genç kuşak oyunculardan Sanem Öge, Şenay Aydın ve Ozan Bilen paylaşıyor.

Mina rolündeki Sanem Öge son olarak “Yüzyılın Aşkı” isimli tiyatro oyunuyla seyircilerin karşısına çıkmıştı. Oyundaki performansı Öge’ye Tiyatro Dergisi ödüllerinde 2011 yılının ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü getirdi.

“Saklı Yüzler” filmiyle Altın Koza’da ödül alan ve “Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisinde Filistinli Amina karakteriyle tanınan Şenay Aydın ise filmde diğer falcı Fazi’yi canlandırıyor. Genç patron Tayfun rolünde ise ilk kez “Uçurtmayı Vurmasınlar”ın çocuk oyuncusu olarak izlediğimiz, “Kader” filminde Zagor karakteriyle hafızamıza kazınan Ozan Bilen yer alıyor.

“Şimdiki Zaman”, Kadıköy Yeldeğirmeni ve Beyoğlu başta olmak üzere İstanbul’da 40’a yakın farklı mekanda altı haftaya yakın bir sürede çekildi. Mekanlarda hem Mina’nın iç dünyasındaki değişimin yansımasına hem de sürekli değişen şehrin bir süre sonra yitip gidecek karakterinin vurgulanmasına özen gösterildi. Avusturyalı görüntü yönetmeni Peter Roehsler kurmaca ve belgesel alanındaki tecrübesini, Mina ile İstanbul’u birbirine bağlayan ‘kader ortaklığını’ şekillendirmek için kullandı. Mina’nın duygularını evi ve çalıştığı fal kafe üzerinden yansıtan ise sanat yönetmeni Revan Barlas’ın tasarım ve düzenlemeleri oldu.

Filmin beş aya yayılan post prodüksiyon sürecinde yönetmen Belmin Söylemez’e kurgucu Ali Aga eşlik etti. “Şimdiki Zaman”ın ses çalışması Melodika’da yapılırken Cenker Kökten hem ses tasarımını gerçekleştirdi hem de filmin duygu dünyasını pekiştiren orijinal müziğini besteledi. Filme son dokunuş suyun öteki yanından Atina’dan geldi. Uluslararası alanda vitrine çıkmış bir çok filmde imzası bulunan Graal Stüdyoları filmin renk düzenlemesini yaparak dijital gösterim kopyasını hazırladı.

“Şimdiki Zaman”ın 2013’de gösterime girmesi planlanıyor.

Festivaller ve ödüller

Dünya prömiyerini 31.Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde yapan film, başrol oyuncusu Sanem Öge’ye “En İyi Kadın Oyuncu” ödülü getirdi.

“Şimdiki Zaman” 19. Adana Altın Koza Film Festivali’nin yarışma bölümünde ‘Yılmaz Güney’ ödülü, Siyad ‘En İyi Film Ödülü’ de dahil olmak üzere üç ödül kazandı. Sanem Öge, ‘Şimdiki Zaman’daki performansı ile 24.Ankara Film Festivali'nde de ‘En İyi Kadın Oyuncu’ seçildi.

Uluslararası prömiyerini 18. Saraybosna Film Festivali’nde gerçekleştiren “Şimdiki Zaman”ın yurtdışındaki festival yolculuğu Almanya’da Hamburg Film Festival’inde Yarışma Bölümü, Fransa’da Montpellier Akdeniz Filmleri Festivali Panorama, Slovakya’da Bratislava Film Festivali’nde İlk Filmler Yarışması, Italya Torino Film Festivali Uluslararası Yarışma, Floransa Kadın Filmleri Festivali, Hindistan’da Kerala

Film Festivali’nde Uluslararası Yarışma ile Chennai Film Festivali’nde Dünya Sineması bölümlerinde devam etti. İngiltere’de, Londra Türk Filmleri Festivali'nde yer aldı. 'Şimdiki Zaman' Türkiye’de Gezici Festival, Ankara Film Festivali, Malatya Film Festivali gibi festivallerde de izleyiciyle buluştu.

'Şimdiki Zaman'a İstanbul Film Festivali’nde 'En İyi Kadın Oyuncu' Ödülü

“Şimdiki Zaman”ın ilk gösterimi 31.Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde yapıldı. Gösterim festival seyircisi, ulusal ve uluslararası sinema sektörü temsilcileri tarafından yoğun ilgi gördü. Festivalin Ulusal Yarışma bölümünde yer alan film, başrol oyuncusu Sanem Öge’ye “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü getirdi. Yazar Murathan Mungan’ın başkanlığındaki jüride Selanik festivali program yöneticisi Dimitris Kerkinos, aktris Nazan Kesal, yönetmen Yüksel Aksu ve yapımcı Alexander Mallet-Guy bulunuyordu. “Mina” Sanem Öge’nin uzun metraj kurmaca alanındaki ilk başrolü.

Altın Koza’dan 'Şimdiki Zaman'a üç ödül

“Şimdiki Zaman”, 19. Adana Altın Koza Film Festivali’nde prestijli ‘Yılmaz Güney’ ödülü’nün sahibi oldu. Yönetmen Belmin Söylemez, ödülü jüri başkanı yönetmen Ferzan Özpetek’ten aldı. Ulusal Yarışma jürisi ünlü yönetmen Ferzan Özpetek, yapımcı Zeynep Özbatur Atakan, akademisyen Hülya Uğur Tanrıöver, görüntü yönetmeni Eyüp Boz, oyuncular Nurgül Yeşilçay ve Nejat İşler ve müzisyen Hasan Saltık’tan oluşuyordu. Sinema yazarlarının da tercihi “Şimdiki Zaman” oldu. SİYAD jürisinin verdiği ‘En iyi Film’ ödülünün gerekçesini okuyan jüri üyesi Cüneyt Cebenoyan, ‘yaşadığımız cografyada aidiyet sorununu çok daha şiddetli yaşayan kadınların dünyasına o dünyaya ait bir ritüel üzerinden özgün bir bakış getirmesi nedeniyle’ “Şimdiki Zaman”ı seçtiklerini belirtti. “Şimdiki Zaman”a bir başka ödül de Film-Yön jürisinden geldi. Yönetmenler Tunç Başaran, Biket İlhan ve Hüseyin Karabey’den oluşan jüri, Belmin Söylemez’e ‘En İyi Yönetmen Özel Ödülü’ verirken, Tunç Başaran karar gerekçesini ‘Sinema yalın ama büyüleyici olmalı. Bu film bunu hakediyor’ diye açıkladı.

Sanem öge Ankara’nın da en İyisi

Sanem Öge ‘Şimdiki Zaman’daki performansı ile 24.Ankara Film Festivali'nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ seçildi. Sanem Öge ödülünü jüri üyesi Ercan Kesal’dan alırken ‘Hiçbir zaman gitmek istemeyeceğimiz bir ülkede yaşamak dileğiyle’ dedi.

Oyuncular hakkında

Sanem Öge (Mina)

Şahika Tekand yönetiminde Stüdyo Oyuncuları Oyunculuk Stüdyosu’nda oyunculuk eğitimi aldı. Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü’nde oyunculuk odaklı yüksek lisans eğitimini 2009’da tamamladı.

Şahika Tekand, Yeşim Gülan, Mahir Günşıray ve Özen Yula gibi tiyatro dünyasının önemli isimleriyle birçok oyunda çalıştı. Sinemada kısa filmlerdeki rollerinin ardından Uğur Yücel’in yönettiği “Ejder Kapanı” filminde rol aldı.

‘Ve Diğer Şeyler Topluluğu’ tarafından sahneye konulan “Yüzyılın Aşkı” oyunuyla 2011 Tiyatro Dergisi ödüllerinde ‘Yılın Kadın Oyuncusu’ seçildi.

Son olarak Tiyatro Festivali’nde Müge Gürman’ın sahneye koyduğu ‘Çehov Makinesi’nde yer aldı.

Şimdiki Zaman’daki performans ile 31. İstanbul Film Festivali’nde ve 24. Ankara Film Festivali’nde ‘En iyi Kadın Oyuncu’ ödülü kazandı.

Şenay Aydın (Fazi)

Sinema dünyası onu yönetmenliğini Handan İpekçi’nin yaptığı “Saklı Yüzler” ile tanıdı. Bu filmde canlandırdığı Zühre karakteri ona Adana Altın Koza ve ÇASOD yarışmalarında iki ayrı ödül getirdi. Daha sonra Ben Hopkins’in 2008 Antalya Altın

Portakal Film Festivali’nde “En iyi Film” ödülünü alan “Pazar, Bir Ticaret Masalı” filminde oynadı. Ardından “Düğün Şarkıcısı” adlı TV dizisinde, “İçimdeki Barut” ve Zülfü Livaneli’nin çektiği “Veda” filmlerinde oynadı. Kanal D’de yayınlanan “Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisinde Filistin’li Amina’yı canlandırdı.

Ozan Bilen (Tayfun)

Perdede ilk kez “Uçurtmayı Vurmasınlar”ın çocuk oyuncusu Barış olarak göründü. Pera Güzel Sanatlar Akademisi’nde sinema oyunculuğu eğitimi aldı.

Sinema kariyerine Sır Çocukları, Kars Hikayeleri ve Girdap filmleriyle devam etti. Zeki Demirkubuz’un çektiği Kader filmindeki ‘Zagor’ tiplemesiyle bir kez daha seyirciyi etkiledi. Yönetmenliğini Tolga Örnek’in yaptığı ‘Labirent’ adlı filmde yer aldı. Son olarak yönetmenliğini Ersin Kana’nın yaptığı ’Hile Yolu’nda başrolde oynadı.

Yönetmen hakkında

Belmin Söylemez

Sinema, reklam ve TV sektörlerinde metin yazarı ve yönetmen olarak çalıştı. Kısa film ve belgeselleri yurt ici ve yurt dışında birçok festivalde gösterildi, Antalya Altın Portakal, Ankara Film Festivali, İFSAK ve Cine5 yarışmalarında ‘en iyi film’ ödülleri aldı. Filmleri aynı zamanda ARTE(Fransa- Almanya), YLE(Finlandiya), SBS(Avustralya), SVT(Isveç) kanallarında yayınlandı, uluslararası sergilerde ve sanat etkinliklerinde yer aldı.

‘Şimdiki Zaman’ ilk uzun metrajlı kurmaca filmidir.

www.belminsoylemez.com

‘Şimdiki Zaman’ künye

Yönetmen: Belmin Söylemez

Senaryo: Belmin Söylemez & Haşmet Topaloğlu

Yapımcı: Haşmet Topaloğlu

Görüntü Yönetmeni: Peter Roehsler

Sanat Yönetmeni: Revan Barlas

Kurgu: Ali Aga & Belmin Söylemez

Ses: Seçkin Kaştaş

Müzik & Ses Tasarım: Cenker Kökten

Oyuncu Seçimi: Ezgi Baltaş

Yapım Sorumluları: Tunca Kunter, Selim Güntürkün

Yardımcı Yönetmen: Ahmet Yılmaz

Işık: Ersin Aldemir

Yapım: Filmbüfe Film Prodüksiyon

Oyuncular

Mina: Sanem Öge

Fazi: Şenay Aydın

Tayfun: Ozan Bilen

Bekçi: Suat Oktan

Nesrin: Nesrin Yıldırım

Ersin: Erdi Kement

Müşteriler: Funda Özgüç, Aliye Karahan, Sezin Bozacı, Ayça Damgacı, Nalan Kuruçim, Sevil Demirci, Elif Ongan Tekçe, Fazilet Onat, Berna Nemli, Aysun Sayın, Meknuze Özgüle, Heves Akıncı, Defne Tozan Andaç.

Falcı: Hüseyin Akdağ,

İnternet Kafe Görevlisi: Mustafa Çiçek

Fuar Yetkilisi: Mesut Yılmaz

Dövizci: Kemal Cicioğlu

Mafya: Alpaslan Akkuş,

Apaçi: Ramazan Yet

Sokak Müzisyenleri: Grup Mübin.

http://www.simdikizaman.com/ Home.html

İletişim için:

hasmet.topaloglu@gmail.com