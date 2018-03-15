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Mina Başaran'ın nişanlısından ölüm ilanı: Minik kalpli meleğim seni çok seviyorum, beni bekle

İran'daki jet kazasında Mina Başaran'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi hayatını kaytbetti

15 Mart 2018 13:45

İran'daki jet kazasında yaşamını yitiren Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer duygusal bir ölüm ilanı yayınladı.Gezer, Başaran'a "Minik kalpli" meleğim diyerek hitap etti. Gezer ilanda, "Minik kalpli meleğim seni çok seviyorum beni bekle... Murty'n" dedi.

Murat Gezer'in ailesi de Mina Başaran için gazetelere tam sayfa ilan verdi. Gezer ailesinin "Güzel kızımız" diye başlayan mesajı şöyle:

"Mina Başaran'ı elim bir uçak kazası sonucu kaybetmiş olup, sevgili gelinimize beraberindeki değerli arkadaşlarına ve uçuş ekibine Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Gezer ailesi"

Murat Gezer geçen Ekim ayında düzenlenen bir törenle Mina Başaran ile nişanlanmıştı. Çift, 14 Nisan 2018'de dünya evine girmeye hazırlanıyordu.

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