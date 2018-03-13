Mina Başaran'ın nişanlısı: İnanmıyorum, gelecek...

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a giden özel Türk jet uçağının İran'ın güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düştüğü kazada, iş insanı Hüseyin Başaran'ın kızı Mine Başaran'ın da aralarında bulunduğu 11 kadın hayatını kaybetti. Kazadan önce Mine Başaran'ın kendisini arayarak, "Aşkım 5 saat sonra yanındayım” dediğini söyleyen nişanlısı Murat Gezer'in, "İnanmıyorum. Mina gelecek” diye ağladığı öğrenildi.

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Aileler DNA örneği verdi

Korkunç kazada hayatını kaybeden 11 kişinin cenazesi dün İran Adli Tıp Kurumu'na teslim edildi. Hürriyet'te yer alan habere göre cenaze yakınlarının İstanbul'da da Adli Tıp Kurumuna giderek kimlik tespiti için DNA örneği vermeleri istendi. Bunun üzerine dün akşam saatlerinde uçakta hayatını kaybedenlerden 10'unun birinci derecede yakını, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gelerek DNA örneği verdiği öğrenildi. DNA örneklerinden elde edilecek sonuçların İranlı yetkili makamlara gönderileceği ve İran Adli Tıp Kurumu'nda bulunan cesetlerden alınan DNA profili ile karşılaştırılacağı belirtildi. Cenazelerin kimlik tespitinin ardından İstanbul'a gönderilerek Adli Tıp Kurumu'na getirilmesi ve yeniden otopsi yapılması bekleniyor.

"Mina gelecek"

Mina Başaran (28), 6 yıldır iş insanı Murat Gezer ile birlikteydi. Geçen 20 Ekim’de Soho House’da nişanlanan çiftin düğünü 14 Nisan’da Çırağan Sarayı’nda yapılacaktı. Posta'nın haberine göre Mina’nın Dubai’den uçağa binmeden 16.30’da Murat Gezer'i arayıp, “Aşkım 5 saat sonra yanındayım” dediği öğrenildi. Murat Gezer de sevgilisine sürpriz yapmak için karşılamaya Atatürk Havalimanı’na gidecekti. Kötü haberi aldığından beri Mina’nın ailesinin evinde olan Murat Gezer sakinleştirici ilaçlarla ayakta duruyor. Murat Gezer’in sürekli “İnanmıyorum. Mina gelecek” diye ağladığı öğrenildi.

Anne İran'a gitti

Sabah yazarı Bülent Cankurt'un yazısına göre ise anne Beril Başaran kızının cenazesini almak için İran'a gitti. Cankurt şunları kaydetti:

Önümüzdeki ay kızlarının mürüvvetini görmeye hazırlanırken, İran'dan gelen feci kaza haberi ile sarsılan Hüseyin-Beril Başaran çiftinin Kemer Country'deki evlerinin kapısı dün hiç kapanmamış. Mina'nın yedi arkadaşının ailesi de, taziyeleri Başaran çiftinin Kemer Country'deki evinde kabul etmiş. Orada oturan bir arkadaşım, yüzlerce kişinin eve girip çıktığını söyledi. Kendi şirketlerine ait uçakla gittikleri için Mina'nın arkadaşlarının da sorumluluğunu üstlenen Hüseyin Başaran, "Bu uçaktan dünyada yüzlercesi var. Niye bizimki, niye bizimki?" diye sürekli tekrarlıyormuş. Anne Beril Başaran, sabah ilk tarifeli uçakla İran'a gitmiş. Beril Hanım eşine; "Kızım beni çağırdı. Onu oradan alıp ben kendim getireceğim. Sen burada kal" demiş. Fakat Beril Hanım'ın kızını alamadan geri döndüğünü öğrendim. Beril Hanım'a yasal işlemler ve prosedürlerin birkaç gün sürebileceği ve ondan sonra kızının cenazesini alabileceği söylenince, sabah gittiği İran'dan akşam uçağıyla geri dönmek zorunda kalmış.

Cumhurbaşkanı Erdoğan aileleri aradı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İran'da özel Türk jetinin düşmesi sonucu yaşamlarını yitirenlerin ailelerini telefonla arayarak taziyede bulundu. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, kazada yaşamını yitirenlerin ailelere de Allah'tan sabır ve metanet diledi.

İstanbul'a gelmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel jetin, dün akşam İran'ın güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Durk Enar köyü yakınlarına düşmesi neticesinde 3'ü mürettebat toplam 11 kişi hayatını kaybetmişti.