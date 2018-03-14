İran'da düşen Başaran Holding'e ait jette hayatını kaybeden Mina Başaran ve 7 arkadaşının cenaze töreni birlikte yapılacak.

Habertürk'ten Reşat Balcıoğlu'nun haberine göre, Dubai’de gittikleri bekârlığa veda partisinden İstanbul’a dönerken özel jetin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Mina Başaran, Zeynep Coşkun, Aslı İzmirli, Ayşe And, Liana Hananel, Jasmin Baruh Siloni, Burcu Gündoğar Urfalı ve Sinem Akay’ın cenaze törenlerinin birlikte yapılacağı konuşuluyor. Üniversiteden bu yana arkadaşlıkları devam eden, iyi günde kötü günde hep birlikte olan dostların, aileleri tarafından alınan karara göre cenaze törenlerinin de ortak yapılacağı iddia edildi.

Başaran Holding’in veliahdı 28 yaşındaki Mina Başaran, babası Hüseyin Başaran’ın prensesiydi. 14 Nisan’da nişanlısı Murat Gezer’le evlenecek olan Mina Başaran ve 7 kız arkadaşı, Dubai’den İstanbul’a dönüşte özel jetin düşmesi sonucu hayatını kaybetti.