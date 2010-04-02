Min Dit vizyona giriyor

T24 - İlk Kürtçe film olan ve üç uluslararası ödül kazanan ''Min Dit''in yönetmeni Miraz Bezar, yapımla gişeden ziyade bir kapı araladıklarını belirterek, filmin Almanya'nın 30 şehri ile İspanya, İngiltere ve Çek Cumhuriyetinde de vizyona gireceğini bildirdi.





''Min Dit'' adlı filmin Ankara galası, Kızılay Büyülü Fener sinemasında yapıldı. Filmin galasına, yönetmen Miraz Bezar'ın yanı sıra, BDP milletvekilleri Hamit Geylani ile Pervin Buldan ve davetliler katıldı.





Gösterim öncesinde soruları yanıtlayan yönetmen Bezar, filmin Ankara galasında gördüğü ilginin sevindirici olduğunu söyledi.





Filmin çalışmalarına beş yıl önce başladıklarını ve 2005 yılında filmi yapma düşüncesi ortaya çıktığında ''kafasında bazı acabaların bulunduğunu'' dile getiren Bezar, ancak bir süre sonra bunların üstesinden geldiklerini, ''imkansızı isteyip başardıklarını'' ifade etti.





Gişeye yönelik bir film yapmadıklarını, filmin bağımsız çekilip dağıtılan bir yapım olduğunu vurgulayan yönetmen, ''Bu filmin yazarı, yönetmeni ve prodüktörü benim. Gişeden ziyade, burada bir kapı aralıyoruz. Kürtçe bir filmi vizyona getiriyoruz ve insanlar da ana dilinde bir film seyredebiliyorlar. Bunun gişesi gelecektir ama hemen şimdi olmayabilir, uzun vadeli düşünmek lazım'' diye konuştu.





Filmin Türkiye'de gösterildiği sinemalarda Türkçe alt yazılı olarak seyirciyle buluşacağını dile getiren Bezar, filmin 22 Nisanda Almanya'da gösterime gireceğini ve Almanya'da 30 şehirde gösterimde olacağını kaydetti. Bezar, yapımın ayrıca, İspanya, İngiltere ve Çek Cumhuriyeti'nde de seyirciyle buluşacağını belirtti.





Diyarbakır?da sıcak çatışmaların yaşandığı günlerde anne ve babasını kaybeden iki çocuğun hikayesini anlatan ''Min Dit-Ben Gördüm'', Ödüllü yönetmen Miraz Bezar'ın ilk uzun metrajlı filmi.





Filmin ortak yapımcılığını ödüllü yönetmen Fatih Akın üstleniyor.