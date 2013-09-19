Mimarlık sinemayla buluşuyor

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre festival, "Dünya Mimarlık Günü" dolayısıyla TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesince gerçekleştirilen "Mimarlık ve Kent Şenliği" programı kapsamında düzenlenecek.

İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali, 2007 yılından bu yana düzenleniyor. Etkinliğe, başta mimarlar olmak üzere, bu alana ilgi duyan her kesimin aktif olarak katılımının sağlanması hedefleniyor.

Festivalin yarışma bölümünde Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, İngiltere, İspanya, İtalya, Kanada, Norveç, Portekiz, Rusya, Yunanistan ve Türkiye'den katılan belgesel ve canlandırma dallarındaki filmlerden 25'i ön elemeyi geçerek seçici kurul tarafından gösterim programına alındı.

Ödül kazanan ilk üç film ise 9 Ekim'de düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. Belgesel ve Canlandırma türündeki her film kendi kategorisinde yarışır ve her dalın birincisine 4000 TL, ikincisine 2000 TL ve üçüncüsüne 1000 TL. ödül verilecek.

Festival kapsamında, 1-7 Ekim tarihlerinde İstanbul'un her iki yakasında üç farklı salonda 25 filmin gösterimi yapılacak. Filmler, dönüşümlü olarak her üç salonda da izleyicilerle buluşacak.

Yarışma filmlerinin yanı sıra üç film de özel gösterim programına alındı.

Festivalle ilgili ayrıntılı bilgiye "www.mimarist.org" ve "www.archfilmfest.org" adreslerinden ulaşılabilir.