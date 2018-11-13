Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili'nin Atatürk paylaşımına soruşturma

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğü, 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili sosyal medyada hesabında "Türk'ün 1000 küsur yıllık kılık kıyafetini, ecnebi kıyafetiyle değiştirdi. Türk'ün 1000 küsur yıl tabi olduğu Allah'ın ahkamını ecnebi kanunlarıyla değiştirdi" diye yazan Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Veysel Aslantaş hakkında idari soruşturma başlattı.

Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Veysel Aslantaş'ın 10 Kasım'da, Mustafa Kemal Atatürk'ün 80'inci ölüm yıl dönümünde sosyal medyadan yaptığı paylaşım tepki çekti. Aslantaş, Atatürk ile ilgili paylaşımında şunları yazdı:

"Kıyamete kadar onu ve yaptıklarını bu milletin unutmasına asla müsaade etmeyeceğiz. O, 'Çağdaş uygarlık düzeyine' erişmek için neler yapmadı ki. Türk'ün 1000 küsur yıl boyunca ilmi, edebi, tarihi, iktisadi, idari, hukuki, fikri, harsi, medeni vs. bütün faaliyetlerini kayıt altına aldığı alfabeyi, ecnebi alfabesiyle değiştirdi. Türk'ün 1000 küsur yıllık kılık kıyafetini, ecnebi kıyafetiyle değiştirdi ve her şeyden önemlisi Türk'ün 1000 küsur yıl tabi olduğu Allah'ın ahkamını ecnebi kanunlarıyla değiştirdi. Daha neler yaptı neler. Şimdi sen bir Türk evladı ol da, onu ve yaptıklarını unut unutabilirsen. Mümkün mü? Ne unuturuz, ne de unutturulmasına müsaade ederiz."

Rektörlükten idari soruşturma

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, sosyal medyada yer alan paylaşımla ilgili olarak Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Veysel Aslantaş hakkında idari soruşturma açtıklarını söyledi. (DHA)