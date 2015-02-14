Mimarlar ve mühendisler 'TMMOB'a dokunma' dedi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) hükümet tarafından hazırlanan yeni bir torba yasa kapsamında bağımsızlığının yitirilerek faaliyetlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayına tabii tutulmasına karşı Ankara’da geniş çaplı bir protesto eylemi düzenlendi.

Birgün gazetesinin haberine göre, Türkiye’nin dört bir yanından yürüyüşe geçen binlerce mühendis, mimar ve şehir plancısı bugün Ankara’da biraraya gelerek, özellikle çevre ve kent dokusuna zarar veren hukuksuz projelere karşı yürüttüğü yasal süreçlerle kamuda önemli bir yer edinen TMMOB’un işlevsizleştirilmesine karşı çıktı.

Aynı zamanda bugün gerçekleştirilen TMMOB’un 43. Dönem Olağanüstü Genel Kurul’una da katılan binlerce oda üyesi, yağma ve talan tasarısının geri çekilmesini talep etti.

Eylemde “Torbalı talana geçit yok” dövizleri dikkat çekerken, TMMOB üyeleri derelere, ormanlara, kıyılara, kentlere ve yaşam alanlarına sahip çıkmayı sürdüreceklerini söyledi.

TBMM’nin gündemine gelmesi beklenen torba yasanın onaylanması halinde TMMOB bugüne kadar yaptığı gibi davalar açamayacak, üyeleri ise yurt dışında toplantılara katılmak için dahi Çevre Bakanlığı’nın onayına tabi olacak.

Üyelere herhangi bir görüş sorulmadan tamamıyla kapalı kapılar ardında hazırlanan yasa bununla beraber TMMOB’un yapısı sil baştan değiştirilerek ve parçalanarak etkisinin azaltılması hedefliyor. Ayrıca yasa üzerine TMMOB tarafından hazırlanan yönetmelikler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca uygun görülüp onaylanmadan yürürlüğe giremeyecek.