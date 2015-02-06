TMMOB'a randevu vermeyen Çevre Bakanı: Randevuları bilgisayar veriyor, ne zaman sıra gelir ona bakmak lazım

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, TMMOB’nin randevu istemine bir türlü yanıt vermemesi konusunda topu bilgisayara attı. Güllüce, “Randevuyu ben vermiyorum bilgisayarım veriyor. Sıranın ne zaman geleceğini bilgisayara sormam lazım” dedi.

Güllüce’nin “Denetlenmeniz lazım kardeşim” dediği TMMOB, geçtiğimiz günlerde torba yasayla ilgili görüş iletmek üzere randevu istedi. İmar Kanun Taslağında TMMOB’nin yetkilerinin elinden alınmasıyla ilgili tüm maddeler aynen korunurken, Güllüce’den randevu istemine yanıt geldi. Güllüce, taleple ilgili Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan’a “Biz her hafta ancak 300 kişiye randevu verebiliyoruz. Şu anda 15 bin kişi randevu istemiş durumda. Bu talepleri sıraya koyuyoruz. Yani ben randevu talep edeni bilgisayarıma atmış durumdayım. 15 bin kişi randevu talebi olduğu için programa göre bilgisayar 300 kişiyi sıralıyor. Ama TMMOB’ye ne zaman sıra gelir konusunu bilgisayara sormam lazım” dedi.

Taslağı çöpe atın

TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı ise taslakla ilgili 18 Aralık’ta bakanlığa bir rapor yolladıklarını, ancak kendilerine hiçbir yanıt verilmediğini belirterek, görüşmenin gerçekleşmesi halinde Güllüce’ye “Bu taslağı alın çöpe atın diyeceğiz” çıkışında bulundu. Soğancı, şunları söyledi: “Bakanlık bir kamu kurumuysa herkesi dikkate alması gerekiyor. Bir bakanın mühendislerden korkacak hali yoktur sonuçta. Ben 20 yıldır hiçbir bakanın bizi reddettiğini hatırlamıyorum. Ben bakanın randevu talebine olumlu dönüş yapacağını düşünüyorum. Ancak randevu vermezse kendisi bilir, canı sağolsun. Randevu talebine gelecek yanıtı belli bir süre bekleriz. Yanıt gelmezse bakana bir şekilde ulaşırız. Gerekirse bakana gideriz, görüşmek için kapıda dururuz. Herkesle her yerde görüşüyorsa bizimle de görüşmesi gerekir. Biz onları eleştirsek dahi demokratik bir örgütüz. İki sene önce yine TMMOB’la ilgili taslak üzerine dönemin bakanı bizi kendisi davet etmişti. Bizim yüzümüze karşı ‘o taslağı ortadan kaldırdık’ demişti. Ancak aradan iki yıl geçti ve o taslak yine gündeme geldi. Görüşme gerçekleşirse tüm çekincelerimizi, eleştirilerimizi bakana sunacağız.”