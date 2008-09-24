Mimarlar Odası'nın 100. yılı kutlanıyor

Mimarlar Odası, 1908 yılında II. Meşrutiyet’in ilanı ve sosyal yaşama getirdiği reformlarla eş zamanlı olarak gerçekleşen mimarlık örgütlenmesini özel bir gece ile kutluyor.



Mimar Kemalettin Bey’in imzası ile Tanin gazetesinde çıkan birleşme çağrısı ve bu çağrıya uyan mühendis ve mimarların 28 Ağustos 1908 tarihinde Sirkeci İstasyonu bahçesinde biraraya gelerek Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti’ni kurma kararı vermelerinden bu yana 100 yıl geçti. Kurulduğunda 21 üyesi bulunan cemiyetin attığı ilk adımlar sayesinde, bugün Mimarlar Odası örgütlülüğü içinde 34.000 mimar bulunuyor.



Mimarlar Odası, mimarlık örgütlenmesinin bu anlamlı yıldönümü nedeniyle, Ekim ayına yayılacak Dünya Mimarlık Günü etkinlikleri çerçevesinde bir anma gecesi düzenliyor. 22 Ekim 2008 tarihindeki etkinlikte, besteci Kâmran İnce tarafından özel olarak bestelenen ve “Geçmişten Günümüze Anadolu’nun Yapı Ustalarına” adanan “Mimarın Düşü” eserinin ilk seslendirilişi gerçekleştirilecektir. Kâmran İnce’nin İstanbul Modern Müzik Topluluğu ve Cihat Aşkın ile seslendireceği bu özel bestenin ardından sanatçının “Kayıp Dünya için Müzik” eseri de programda yer alıyor. Mimarların yanısıra, müzik ve sanat çevrelerinin de katılacağı bu gecede, mimarlık örgütlenmesine ilişkin görsel sunumlar ve sergiler de yer alacak.



Mimarlar Odası, sanata verilen değerin giderek azaldığı günümüzde, örgütlenmesinin 100. yılını böylesi bir etkinlikle kutlamayı önemli görmekte, tüm sanatseverleri bu geceye katılmaya çağırmaktadır.







Mekân : İTÜ Maçka Tesisleri, Mustafa Kemal Amfisi, İstanbul

Tarih : 22 Ekim 2008, saat: 19.00

Bilgi için: 0.312.417 37 27 // www.mimarlarodasi.org.tr



