Mimarlar Odası: ODTÜ’ye cami mi yapılıyor?

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nde 7 Eylül’de Yalıncak Mahallesi Orta Doğu ve Teknik Üniversitesi (ODTÜ yerleşkesi içerisinde bulunan 821, 822, 828, 829, 832, 833, 834, 835, 840, 841, 842, 843, 846, 851 numaralı parsellerin bulunduğu alana ait parselasyon planının askıya çıktığını bildirdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, ‘’ODTÜ’de bu parselasyon planıyla amaçlanan nedir? ODTÜ’de din evi/mescidin hemen yanında yapılan parselasyon planı, bir anda aklımıza ‘Din evi ve mescidin talebi karşılamadığı gerekçesiyle genişletilmesi büyütülmesi mi düşünülüyor?’ sorusunu getirirken, bu konuda bir hazırlık yapıldığına dair duyum aldık. ODTÜ rektörlüğü bu konuda kamuoyuna açıklama yapmalıdır. ODTÜ’ye cami mi yapılıyor?’’ dedi.

"Projeleri talep eden resmi yazıyla başvurduk"

Parselasyon planının bulunduğu alanın Metalürji Mühendisliği ile mecsit/din evi arasında kaldığını belirten Candan, “Süreci titizlikle takip ediyoruz. ODTÜ Rektörlüğü’ne bu alanla ilgili bir imar uygulamasını yapılıp yapılmadığını, yapıldıysa neden yapıldığını sorgulayan ve buna dair projeleri talep eden bir resmi yazıyla da başvurduk. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak ODTÜ geleneğinin yanında olacağız. Ankara’nın kent merkezindeki nefes alanının rant ve talan politikalarıyla parçalanmasına seyirci kalmayacağız’ ifadelerini kullandı.