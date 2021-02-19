Mimarlar Odası'nın Külliye ile ilgili açtığı davada önemli karar: Yapılaşmanın önünü açan karara iptal

Danıştay 6. Dairesi, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) gibi tarihi SİT alanlarda kamu binası yapılabilmesinin önünü açan 271 sayılı İlke Kararı’nın iptaline karar verdi.

Atatürk Orman Çiftliği’nde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yapılmasına ilişkin, 2014 yılında 5.İdare Mahkemesi külliyenin yapılamayacağına dair karar vermesinin hemen akabinde, tarihi alanlarda kamu binası yapılabilmesinin önünün açan 271 sayılı ilke kararı değiştirilmişti. Mimarlar Odası’nın açtığı davada 271 Sayılı İlke Kararı bir kez daha Danıştay 6. Dairesi tarafından iptal edildi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Candan: Kaçak Saray katmerli kaçak

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “271 Sayılı İlke Kararı’nın iptali ile Atatürk Orman Çiftliği alanlarında, Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyetine hukuka aykırı şekilde yapılan Kaçak Saray katmerli kaçak haline geldi. Yargı tarafından alınan Kaçak Saray’ın hukuka aykırı olduğu kararı bir kez daha verildi’’ dedi.

“Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü’ne taşınmalı”

Candan şöyle devam etti:

"Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 16/01/2014 tarihli, 271 sayılı ‘Tarihi Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’ İlke Kararı’nın iptali istemiyle Mimarlar Odası tarafından açılan davamızda, davanın reddi yolunda verilen Danıştay 14. Dairesi’nin 03/02/2016 tarih ve E:2014/2388, K:2016/595 sayılı kararının, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 10/12/2018 tarih ve E:2016/4419, K:2018/5472 sayılı kararıyla bozulmuştu. Kaçak Saray’dan kaynaklı, Cumhurbaşkanlığı’nın ve Kültür Bakanlığı’nın yanında müdahil olduğu davada, Danıştay 6.Dairesi 271 sayılı ilke kararını iptal ederek, tarihi ve doğal sit alanlarında kamu yapılarının yapılmasının hukuka uygun olmadığına karar verdi.

Bu kararla birlikte, 1.Derece tarihi ve doğal sit alanı olan Atatürk Orman Çiftliği alanlarında kamu yapılarının yapılamayacağı bir kez daha yargı yoluyla kesinleşti. Anayasaya bağlı kalacağına ve hukuka uygun davranacağına yemin eden Cumhurbaşkanı gereğini yapmalıdır. Bu kararla hepimizin belleklerinde yer eden Çankaya Köşkü Cumhurbaşkanlığı mekânıdır. Cumhurbaşkanlığı köşke taşınmalıdır. Atatürk Orman Çiftliği alanları Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyetine uygun hale getirilmelidir. Bu kararı Atatürk Orman Çiftliği alanlarında tahribata yönelik açtığımız 160 davaya da sunacağız. O davalarımızda da etkileyecek büyük bir karar bu. Diplomalarımız ve mücadelemiz Atatürk’e kurduğu Cumhuriyete ve değerlerine vefa borcudur. ”