Mimarlar Odası'ndan Bakan Kurum ve Bakan Ersoy hakkında suç duyurusu

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Başkent’in göbeğindeki Türkiye’nin ilk memur lojmanları olan Saraçoğlu Mahallesi’ndeki restorasyonla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Oda, mahalledeki tarihi dokunun yok edildiğini ileri sürerek, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy’unda aralarında bulunduğu kamu görevlilerinin “Görevi kötüye kullanma ve görevi ihmalden” cezalandırılmasını istedi.

Ankara’nın ilk memur lojmanları olan Çankaya Kızılay’daki Saraçoğlu Mahallesi’nin restorasyon çalışmaları sürüyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi de restorasyon çalışmalarını yerinde gözledikten sonra lojmanlardaki tarihi dokuya zarar verildiğini açıkladı. Oda açıklamasını bir adım daha ileriye götürerek, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, bakanlık görevlileri ve restorasyonu yapan firmalar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Oda suç duyurusu dilekçesinde, bakanlar, kamu görevlileri ve ilgili firmaların Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet ettiğini ileri sürdü. Dilekçede bakanlar ve kamu görevlilerine “Görevi kötüye kullanma ve görevi ihmal” suçları yöneltildi.

Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan alanda yaptığı incelemenin ardından, “Tarihi kapının çıkartılarak çelik kapı takılması, 2 binada girişlere beton dökülerek yükseltilmesi, içeride, zemin döşemelerin değişmesi, özgün malzemenin bozulması gibi bu sürece müdahale edenlerin suç işledikleri aşikardır” demişti. (ANKA)