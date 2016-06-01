Mimarlar Odası: İlhan Koman'ın heykeli nerede?

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Seğmenler Parkı’ndaki heykeltıraş İlhan Koman’a ait bronz heykelin çalınmasınıAnkara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Başkanlığı’na sordu.

1986 yılında ölen sanatçı İlhan Koman’ın bir eserinin büyütülüp, Pietrasanta ustaları tarafından bronza dökülerek yapılan heykel, 1992 yılında Seğmenler Parkı’na konulmuştu.Geçen hafta heykelin ortadan kaybolduğu fark edildi.

Hürriyet gazetesine konuşan Büyükşehir Belediyesi yetkilileri hırsızlığı doğrulayarak “Emniyet’e bildirildi. Gerekli işlemler yapılıyor” dedi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Dünyaca ünlü heykeltıraşımız İlhan Koman’ın Seğmenler Parkı'ndaki heykeli sırra kadem bastı. Büyükşehir Belediyesi uyuyor mu?” dedi.

"Heykel de yok, rölyefler de"

Candan ayrıca heykeltıraş Burhan Alkar’ın parka adını vermiş olduğu Seğmenler Anıtı’nın kaidesinde bulunan her iki rölyefin de yerinde bulunmadığını kaydetti.

"Ankara’nın önemli sanat eserlerinden olan ve Seğmenler Parkının demirbaşları olarak koruması gereken heykellerin akıbeti ne oldu? Başkanlığınızca alındı ise ne amaçla ve kimin kararı ile yerlerinden alındı? Hem İlhan Koman heykeli hem de Burhan Alkar’ın Seğmenler Anıtı kaide rölyefleri nerede?”

Candan, heykeltraşlar ve sanatçılarla birlikte, heykel envanteri çıkartacaklarını ve heykellerin izlerini süreceklerini belirtti.

18 Temmuz 2014’te de İsrail'in Gazze'ye karadan saldırısını protesto eden bir grup İsrail'in Levent'te bulunan İstanbul Başkonsolosluğu'nun önündeki İlhan Koman'a ait Akdeniz heykelini yıkmaya çalıştı, başaramayınca tahrip etti.

İlhan Koman kimdir?

1921 Edirne doğumlu İlhan Koman, bilim ve sanatı bir araya getiren eserleriyle ünlendi, bu özelliğinden ötürü Türk Da Vinci'si olarak anıldı.

İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi heykel bölümü mezunu.

Fransa'da Academie Julian ve l'Ecole du Louvre'da çalışmalar yaptı ve ilk sergisini Paris'te açtı. 1958'e kadar İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nde öğretim üyeliği yaptı, daha sonra İsveç'e yerleşti ve ölümüne kadar orada yaşadı.

Yapı Kredi Sigorta Genel Müdürlüğü binasının önünde bulunan Akdeniz Heykeli sanatçının Türkiye'de bulunan çalışmalarından en bilineni