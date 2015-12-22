Mimarlar Odası: Erdoğan'ın taşındığı 250 odalı konutun mutfağı 6.5 milyon lira

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 19 Aralık'ta taşındığı ve 250 odalı olduğu iddia edilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içindeki konutla ilgili bazı iddiaları gündeme getirdi. Mimarlar Odası’nın iddiasına göre konutun sadece 600 metrekarelik özel tasarım mutfağının maliyeti 6.5 milyon lira.

Cumhuriyet'in haberine göre Mimarlar Odası Başkanı Candan, "Lüksün ve şatafatın adresi olan o konut da kaçak" iddiasında bulundu.

Cumhuriyet'te yer alan haberin tam metni şöyle:

Tezcan Candan, “Atatürk’ün mirası olan bu arazi büyükşehir belediyesinden hukuksuz bir şekilde alındı. O yüzden paha biçilemeyecek kadar değerli olan o araziye inşaa edilen o konutun değerini belirlemek çok zor” dedi. Devlet Konukevi olarak adlandırılan yapının Başbakanlık Konutu olarak yapıldığının altını çizen Candan şöyle konuştu:

“Sessizce taşınıyorlar çünkü meşrulaşamamış, kendini ifade edememiş bir durum var. Şu anda ne oranın bir açılış töreni yapılabildi, ne bir temel atma töreni yapılabildi. Bütün hukuksuz süreçler onlarda da bir rahatsızlık durumu yaratıyor ki açılış bile yapamıyorlar oraya.”

Mutfak özel tasarım

Erdoğan ailesinin taşındığı konut 2 normal kat ile 2 bodrum kattan oluşuyor. Konutta “fitness center, masaj odaları, özel dekorasyon hamamlar, şok duşları, 80 metrekarelik 2 yüzme havuzu, jakuzi, sauna, özel dekorasyon buhar odaları, kar çeşmesi, buz çeşmesi, akvaryum, 600 metrekarelik mutfak, servis hizmetleri için özel kiler, 1800 metrekare büyüklüğünde bir de teras, tenis kortu, basketbol, voleybol ve halı saha gibi spor tesisleri” bulunuyor. Mimarlar Odası’na göre konutun sadece 600 metrekarelik özel tasarım mutfağının maliyeti 6.5 milyon TL.

Mutfak içinde kebap mutfağı

Mutfak ızgara kebap mutfağı, sıcak mutfak, soğuk mutfak, oda büyüklüğünde derin dondurucu, soğuk depolar ve servis hizmetleri için hazırlanan alanları barındırıyor.

19 kişilik sinema

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan “Kaçak Konut” olarak adlandırdıkları yapı içerisinde 100 metrekareden büyük bir 19 kişilik özel sinema olduğunu ve bunun bedelinin 300 bin TL civarında olduğunu söyledi.

Kalem kalem masraflar

* 600 m 2 mutfak: 6.5 milyon TL

* Havuz mekanik aksam maliyet: 225.000 TL

* Halıların metrekaresi: 300 TL l İpekli duvar kağıdı m2: 900 TL

* Tik ağacı kaplama m2: 1500 TL

* Yüksek güvenlikli kasa: 100.000 TL

* Sauna, spa hamam, jakuzi birim metrekare maliyeti: 9000 TL *

* Bizassa cam mozaik metrekaresi: 3000 TL