Mimarlar Odası: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Limak Holding için AOÇ'de imar planı değişikliği yaptı

Mimarlar Odası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, Limak Holding için Atatürk Orman Çiftliği'nde imar planı değişikliği yaptığını açıkladı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi AOÇ'deki imar değişikliğini yargıya taşıdı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Limak Holding için Atatürk Orman Çiftliği’nde (AOÇ) imar değişikliği yaptığı bilgisini paylaştı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, daha önce, Limak Hoding’in AOÇ Çimento Fabrikası arazisinde lüks konut ve dükkan yapılması için proje hazırladığını gündeme getirmişti.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, yapılan imar değişikliğini yargıya taşıyacaklarını duyurdu.

Candan, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Atatürk Orman Çiftliği ‘koruma amaçlı nazım imar planına’ ilişkin açılan davalar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde devam ederken, 5659 sayılı Kanun ve Sayıştay kararları ortada iken AOÇ alanında Ankara’nın imarı için yapılan Çimento Fabrikası alanına konut, ticaret, iş merkezi, her şey dahil yaşam alanı öneren plan değişikliği kabul edilemez. Amacı dışında kullanılan AOÇ alanları AOÇ’ye devredilmek zorundadır. Haziran 2021 yılında gündeme geldiğinde ‘Sakın ola ki aklınızdan geçirmeyin’ demiştik. Akıllarından geçirmekle kalmayıp, Çevre Şehircilik Bakanlığı ile işi halledip plan yapmışlar bu plan hukuka aykırıdır. Yargıya taşıyacağız.

Plan dosyasında kurum görüşleri arasında, Ankara Büyükşehir Belediyesi kurum görüşünde eski Belediye Başkanları Melik Gökçek ve Mustafa Tuna döneminde alınan görüşlere yer verilerek, 2019’da seçilmiş yeni dönem yönetiminin yetkisini de gasp etmiş durumdalar. Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü ise 5659 Sayılı Kanun'a ve Atatürk’ün şartlı bağışına ihanet ederek, ‘olur’ vermiştir. AOÇ Müdürlüğü hakkında da ayrıca suç duyurusunda bulunacağız. Cumhuriyet’in başkenti Ankara’nın imarı için Atatürk’ün isteği ile şahsi malvarlığı olan Atatürk Orman Çiftliği’nde yapılan 1928 yılında inşa edilen Çimento Fabrikası, endüstri mirası olarak korunmalı alana bir metrekare dahi olsa yapılaşma öngörmeden, Atatürk’ün şartlı bağışına uygun olarak ağaçlandırılmalıdır.

"Limak yapılaşma kararından vazgeçmediği sürece görüşme uygun değil"

Ankara’nın imarı için yapılan bu fabrika ve tesisleri korunmalı, müze haline getirilmeli, alan ağaçlandırılmalıdır. 5659 Sayılı Kanun’a göre ve Sayıştay raporlarına göre menşei AOÇ olan alanlara konut, ticaret yapılamaz. Limak, alandaki yapılaşma isteğinden lüks konut, ticaret iş merkezi ve her şey dahil rant alanı isteğinden vazgeçmelidir. Bu AOÇ alanlarında çok büyük bir talan projesinin öncüleridir.

Dün itibari ile Limak Holding’in şubemizle görüşme isteği Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirilmiş ve AOÇ alanlarındaki yapılaşma ısrarından vazgeçtiğini açıklamadığı sürece görüşmenin uygun olmadığı karar altına alınmıştır.

Atatürk Orman Çiftliği halkındır, bir metrekaresine bile beton dökemezsiniz, Bakanlığın Limak için yaptığı plan değişikliği katliamdır."