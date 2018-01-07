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Yaşam

Mimarlar Odası Başkanı: Önümüzde 3 seçim var; iktidar, kaynak yaratmak, oy toplamak için imar affını geri getirmek istiyor

Gecekondulara ve kaçak çıkılan katlara getirilen affa başvuru 31 Aralık'a kadar geçerli

07 Ocak 2018 10:42

Afet risklerine karşı oluturulan formülde gecekondulara, kaçak çıkılan katlara af getirildi. 31 Aralık 2018'e kadar başvuruda bulunan vatandaş, yapı maliyetinin toplamı üzerinde yüzde 3 kayıt bedeli ödeyerek yıkım kararını durdurabilecek, elektrik, su, doğalgaz çektirebilecek. Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu, bu durumun kaçak yapılaşmayı arttıracağını ifade ederek, "Önümüzde üç seçim var. İktidar hem vatandaştan oy toplamak hem de seçim harcamalarına kaynak yaratmak için 1983’te Özal’ın yaptığı imar affını geri getirmek istiyor. Bu kesinlikle bir af" diye konuştu.

İlgili bakanlıklar tarafından yapılan ortak çalışmalar sonrası alınan karar şöyle:

“Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla 30 Eylül 2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine” başvurulması gerekecek. Bu başvuru için son tarih 31 Aralık 2018 olarak tarihi belirlenirken, hükümet bu tarihi 1 yıl uzatma yetkisine sahip olacak. Bu başvuru sırasında vatandaş, arsa emlak değeri ile yapı maliyetinin toplamı üzerinde yüzde 3 kayıt bedeli ödeyecek. Bunun sonucunda kendisine yapı kayıt belgesi verilecek. Bu belgeyi alan binalar için varsa yıkım kararı duracak. Elektrik, su, doğalgaz bağlanabilecek. Varsa cezaları iptal edilecek.”

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberşne göre konuyla ilgili bilgi veren bürokratlar, bunun bir imar affı değil vatandaşla barış olduğunu belirtti. Yapı belgesinin sadece bir kayıt anlamına geldiğini, afet dönüşümlerinde yürürlükteki imar planlarının ve yasal mevzuatın uygulanmaya devam edeceğini anlattı.

Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu ise, imar affının kaçak yapılaşmayı artırarak can kaybına neden olacağı uyarısı yaptı. Kıyıların, yeşilin, doğanın da yağmalanmasının önünü açacak düzenlemeden vazgeçilmesi gerektiğini belirten Muhcu ise şu iddialarda bulundu:

“Önümüzde üç seçim var. İktidar hem vatandaştan oy toplamak hem de seçim harcamalarına kaynak yaratmak için 1983’te Özal’ın yaptığı imar affını geri getirmek istiyor. Bu kesinlikle bir af.”

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