Mimarlar Odası Ankara Şubesi Gölcük'teki ihaleyi yargıya taşıdı

ANKARA, (DHA) - MİMARLAR Odası Ankara Şubesi’ne bağlı Bolu’da Gölcük Tabiat Parkı ‘nın dağ köşkü ve bungalovlar yapılması ve göl gazinosunun işletmeye devredilmesine ilişkin ihalenin iptali için yargıya başvurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, \"Hepimizin belleklerinde yer eden doğa harikası Gölcük Milli Parkı’nın işletmesinin özelleştirmeye devredilmesi, konaklama kapasitesinin arttırılması için yapı yapılması doğru bir yaklaşım değil. İhalenin iptal edilmesi için dava açtık\" dedi.

\"BELEDİYENİN İHALEYE YETKİSİ YOK. HEM KİRACI, HEM KİRAYA VERİYOR\"

\"Belediyenin böyle bir ihale yapma yetkisi yok\" diyen Candan, şunları söyledi: Milli Parklar Kanunu\'nun hem işletme hem de izinler bölümünde belediyelere bir yetki verilmemiştir. Bolu Belediyesi kendi mülkiyetinde olmayan Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın mülkiyetinde olan ve hepimize ait bir değer olan Mili Parkı mal sahibi gibi ihaleye çıkartmaz. Bu ihale yasa dışıdır. İhaleye girende ihaleyi yapan da suç işlemektedir. Nerede görülmüştür, kiralanan yerin başka bir kiracıya devredildiği. Gölcük, Belediye Başkanının malı değil, halkındır. Kiracılığını bilecekse bilsin, yapamıyorsa bakanlığa devretsin.\"

\"GÖLCÜK’E TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN ZARARLAR VERİLMESİNE İNSAN OLANIN VİCDANI EL VERMEZ\"

Candan, \"Gölcük Tabiat Parkı\'nda yapılacak inşai faaliyetlerle telafisi mümkün olmayan zararlar verilecektir. Bugün orman peyzajının dönüşümünü hızlandıracak yatırım kararları aslında su-toprak ve insan ilişkilerinin düzenlenmesini önleyerek, yüzey su kaynakları-deniz, göl, akarsu, ıslak alan-yer altı suyu kaynakları, topraklar, ormanlar, çayır, mera, yayla ve madenler, mülkiyeti, üretken ve mekânsal kullanım hakları, ekolojik dengenin korunması, yeryüzünün üretkenliğinin ve yaşana bilirliğinin sürdürülmesini ortadan kaldırmaktır. Ekosistemin sürekliliği, ekolojik dengenin korunması zorunluluğumuzdur. Yapılacak inşai faaliyetler ekosistemin bütünlüğünü bozacak. Yaban hayatı tahrip edilecek, konaklama kapasitesinin arttırılması ile toprak, su ve hava kirlenmesi ve benzeri çevre sorunları yaratacaktır. Gölcük’e telafisi mümkün olmayan zararlar verilmesine insan olanın vicdanı el vermez\" dedi.

BOLU, BELEDİYE MİDİR, BEYLİK MİDİR?

\"Bolu Belediye Başkanı\'nın kiracısı olduğu kamusal bir alanı kanuna aykırı şekilde ihaleye çıkartması, kamusal alanı özelleştirmeye çalışması, Bolu Beyliği gibi davranmasının cevabını yargı verecektir\" diyen Candan, \"Bolu Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde bir Belediye midir, yoksa beylik midir\" sorusunu sordu.

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