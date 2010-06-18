Mimara silahlı saldırı

T24- Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde, Peyzaj Mimarları Muğla İl Temsilcisi 38 yaşındaki Hülya Yolcubal, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Hülya Yolcubal’ın katil şüphelisi olarak, bir süre aşk yaşadığı işadamı Cihan Oskay aranıyor.





Mimar Hülya Yolcubal'ın yakınlarıyla avukatı Rıza Bengi, kadın mimarın Cihan Oskay tarafından 4 ay önce tehdit edildiğini öne sürüp Bodrum Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Polisin, cinayet şüphelisi olarak Cihan Oskay aradığı belirtildi.





Bir oğlunu Bodrum'da yıllar önce jetski kazasında kaybeden Cihan Oskay, daha önce de Fenerbahçe'nin şike yaptığı iddialarını ortaya atarak kamuoyunda gündeme gelmişti.







Yolcubal’ın bir süre önce bazı kişiler tarafından takip ve tehdit edildiğini ileri sürerek savcılığa şikayette bulunduğu ortaya çıktı.



Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Ortaköy Tatil Sitesi’nde meydana geldi. Ortakent- Yahşi Beldesi'nde oturan arkadaşlarını ziyarete giden Peyzaj Mimarları Muğla İl Temsilcisi 38 yaşındaki Hülya Yolcubal, gece saatlerinde otomobiliyle evine döndü. Otomobilinden indiği sırada Yolcubal'a, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Zanlı ya da zanlılar olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken, Yolcubal, başına, göğsüne ve koluna isabet eden 6 kurşunla ağır yaralandı.



Silah sesleri üzerine evlerinden dışarı çıkan kadın mimarın komşuları ise Yolcubal'ı kanlar içinde görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan Yolcubal'a olay yerinde ilk müdahalede bulunan sağlık ekipleri, ardından yaralıyı ambulansla Üniversal Hospital Bodrum Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Yolcubal yaşamını yitirdi.



Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, kaçan zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Yolcubal’ın otomobili ve içindeki eşyaları da incelenmek üzere Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Yolcubal’ın ölüm haberini alıp hastaneye gelen yakınları, arkadaşları sinir krizi geçirdi. Yolcubal’ın cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Bodrum’da Mavi Yol Girişimi ve çevre örgütlerinin eylemlerinde ve etkinliklerinde yer alan Yolcubal’ın silahlı saldırıya uğraması ilçede şok etkisi yarattı.





Bu arada, Hülya Yolcubal’ın bir süre önce bazı kişiler tarafından takip ve tehdit edildiğini öne sürerek savcılığa şikayette bulunduğu ortaya çıktı.