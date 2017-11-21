Mimar Sinan'ın doğduğu Ağırnas'ta taş restoratörü kursu

KAYSERİ, (DHA)- \'TÜRK mimarisinin babası\' sayılan Mimar Sinan\'ın doğum yeri Melikgazi ilçesi Ağırnas mahallesinde taş restoratörü kursu açıldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ağırnas gibi taş ustaların merkezi olan ve \'taşa hayat veren\', dededen toruna geçen mesleği yüzyıllardır icra eden bir merkezde bölgeye özgü \'\'Taş restoratörü kursu\' açtıklarını söyledi. Büyükkılıç, taş ustası Mimar Sinan’ın torunlarının şimdi artık bu işin okulunda eğitim alacaklarını ifade etti. Derslerin öncelikle teorik olarak verileceğini ve sonra uygulamalı olarak devam edecek olan bu kurslara başvuruların başladığını ifade eden Başkanı Memduh Büyükkılıç, meslek edindirme kurslarının ücretsiz olduğunu kaydetti.

Melikgazi Belediyesi Meslek Kurslarının ilk dönem yani sonbahar dönemi kayıtların devam ettiğini, yer dönem 4 bine yakın bireye kurs bitirme belgesi verdiklerini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, 24 sosyal ve spor tesislerinde verilen 104 ayrı branştaki meslek kurslarının aynı zamanda işgücüne katkısı olduğunu gibi, ekonomiye ve sosyal gelişime de destek sağladığını ekledi.



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