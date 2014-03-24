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Mimar Sinan'da sırt çantalı öğrenciye 'canlı bomba' muamelesi

Mimar Sinan Üniversitesi’ne sırt çantasıyla girmeye çalışan yabancı uyruklu kişi şüpheli hareketlerde bulununca, güvenlik görevlileri müdahale etti

24 Mart 2014 19:06

Sırt çantasıyla Mimar Sinan Üniversite binasına girmeye çalışan yabancı uyruklu şüpheliye güvenlik görevlileri müdahale etti. Polise teslim edilen şüphelinin çantasından İstanbul Üniversitesi'nin Libya uyruklu öğrencisine ait bir kimlik çıktı. 

Zeki Günal’ın Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na sırt çantasıyla ve hızla girmeye çalışan yabancı uyruklu kişiye özel güvenlik görevlileri müdahale etti. Kısa süreli arbedenin ardından durdurulan ve polise teslim edilen şüphelinin Libya uyruklu olduğu anlaşıldı.

Saat 11.00 sıralarında Başbakanlık Çalışma Ofisi'nin bitişiğinde yer alan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı okul aile birliği binasına girmeye çalışan sırt çantalı kişi güvenlik görevlilerinin şüphesini uyandırdı.

Özel güvenlik görevlileri binaya hızla girmeye çalışan yabancı uyruklu şüpheliyi durdurdu ve binaya girmesine engel oldu. Bu sırada görevlilerle şüpheli arasında arbede yaşandı. Etkisiz hale getirilen şüpheli polise teslim edildi. Yabancı uyruklu şüpheli bu sırada fenalaştı ve baygınlık geçirdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekibi şüpheliyi Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Polis şüphelinin olay yerindeki sırt çantasını inceledi ancak suça konu olacak bir bulguya rastlamadı. Çantada, 22 yaşında Ali Abdulsalam Rasim adlı bir Libyalı adına düzenlenmiş kimlik bulundu. Rasim'in İstanbul Üniversitesi'nde öğrenci olduğu anlaşıldı.

Libyalı gencin şüpheli hareketlerde bulunarak üniversiteye girmeye çalıştığını söyleyen güvenlik görevlisi,

“Hızlıca okula girdi üzerinde sırt çantası vardı. Konuşmaya çalıştık cevap vermiyordu. Biz de müdahale ettik. Tekme falan atıyordu. Kolundan tutup çıkardık. Karşıda bekleyen polislere teslim ettik. Polisler konuşurken kendi kendine bayıldı. Her haliyle şüpheliydi. Kılık kıyafeti, konuşmaması bizi şüphelendirdi. Direkt okul aile birliği binasına gidince insanın aklına her şey gelebiliyor. Canlı bomba da olabilirdi açıkçası. Hiç konuşmuyor, cevap vermiyordu. Polisler çantasını inceledi herhangi bir şey çıkmadı" diye konuştu.

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