Mimar Sinan Üniversitesi Yaşar Kemal’e onursal doktora unvanı verdi

T24 - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) senatosu 60 yılı aşkın yazarlık uğraşıyla ülkemiz kültür ve sanatına katkılarından dolayı Yaşar Kemal’e onursal doktora unvanı verdi.







MSGSÜ Sedat Hakkı Erdem Oditoryumu’nda dün düzenlenen tören, Osman Okkan’ın yönettiği “Yaşar Kemal, Şiirsellik ve Politika” adlı belgeselin gösterimiyle başladı. Yaşar Kemal’in yaşamından kesitler sunulan belgeselin gösteriminden sonra, MSGSÜ Rektörü Prof. Yalçın Karayağız bir açılış konuşması yaptı.







Rektör Karayağız, açılış konuşmasında “Ülkemizin yüz akı, dünya edebiyatının seçkin ismi Yaşar Kemal’in aramızda bulunması bizim için onurdur. 20. yüzyıldan 21. yüzyıla uzanan süreçte Yaşar Kemal’in emeğini saygıyla selamlıyoruz” dedi.







Edebiyat eleştirmeni Doğan Hızlan ise konuşmasında Yaşar Kemal’in her zaman yeniden okunması gereken bir yazar olduğunu belirterek, “Ben bir eleştirmen olarak Yaşar Kemal hakkında ne yazdıysam eksik kaldı. O, Türkiye’nin siyasal, toplumsal ve bireysel haritasını çıkarır. Yaşar Kemal’de hem insan hem de iyi roman gerçeği var. Ben doğadaki her şeyin tadını almak istediğimde Yaşar Kemal okurum, çünkü doğa gereksinimimi Yaşar Kemal’den karşılıyorum. O aynı zaman da iyi bir gazetecidir. Gazete sayfalarında edebiyatın olabileceğini gösterir” dedi.







PEN Türkiye Başkanı Tarık Günersel de “Bugün Türkiye’de biraz olsun umudumuz varsa bunun en önemli mimarı Yaşar Kemal’dir. Yaşar Kemal dâhi bir yazar, şair ve romancı olmanın ötesinde bir Buda gibi zulümlere direnerek bize kuvvet vermektedir” dedi.







MSGSÜ öğretim üyesi Zeki Coşkun da “Yaşar Kemal Bir Ada” başlıklı bildirisini sundu.



Konuşmaların ardından MSGSÜ Rektörü Yalçın Karayağız Yaşar Kemal’e onursal doktora beraatını sundu.







Yaşar Kemal de konuşmasında şunları söyledi:







“Bana onursal doktora verilmesinden dolayı çok mutluyum. Bugün bu ödül beni 20’li yaşlarıma götürüyor. Geçmişte öyle bir dünya, öyle bir devlet kuruldu ki şimdikinden daha kötüydü. Bir günde 150 yazarı aç bırakmışlardı. Bunlardan biri de bendim. Bizler sanatın ve sanatçının sorumluluğuna inanan bir kuşaktık. Sanatın dünyamızı zenginleştireceğini biliyorduk. Biz edebiyat aracılığıyla inatla yaşama sarıldık. Bu topraklarda yaşanan acıların, duyguların, özlemlerin sesi olmaya çalıştık. İnatla kendimize dönüp kendimizi gerçekleştirmeye çalıştık, çoğumuz bedel ödedik.”







Öte yandan, küratörlüğünü Sadık Karamustafa’nın üstlendiği “Yaşar Kemal’de Işık, Renk, Koku, Doku” başlıklı bir sergi açıldı. Yapı Kredi Kültür Sanat ve Yayıncılık tarafından düzenlenen sergi, Güneş Karabuda’nın 55 yıla yayılan fotoğrafları, Yaşar Kemal’in yapıtlarından seçilen doğa betimlemeleri ile kısa bir video çalışmasından oluşuyor.



Konsepti Sadık Karamustafa tarafından geliştirilen videoda Yaşar Kemal “Deniz Küstü” romanından “Şu Menekşe’de bir adacığım olsaydı...” cümlesiyle başlayan bir bölüm okuyor.







Tören, Gürer Aykal yönetimindeki MSGSÜ Devlet Konservatuvarı Orkestrası’nın dinletisiyle sona erdi.







