Mimar Sinan Üniversitesi'nin 42 kayıp eseri için bir yıl önce kurulan komisyon için bakan, "Eser sayısı fazla olduğundan çalışmalar sürüyor" dedi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin kayıp 42 tablosu için kurulan komisyon, aradan bir yıl geçmesine rağmen halen eserlerin izine ulaşamadı. Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman'ın sorusunu yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, komisyon çalışmalarının sürmesine gerekçe olarak eser sayısının fazla olmasını gösterdi.

Sayıştay Başkanlığının 2018 yılına ait Denetim Raporu'nda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde kayıtlı 42 eserinin kayıp ya da çalıntı olduğu belirtilmiş, Sayıştay'ın uyarısı üzerine de Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Valiliğinden komisyon kurulmasını talep etmişti. Bakanlığın 9 Kasım 2020 tarihindeki talebinin ardından 16 Kasım 2020 tarihinde kurulan komisyonda İstanbul Galata Mevlevihanesi Müzesi Müdürlüğünden, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğünden, İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüğünden ve İstanbul Türbeler Müzesi Müdürlüğünden olmak üzere toplam 7 kişi yer aldı.

Bakan Ersoy soru önergesini yanıtladı

Komisyon kurulmasına rağmen kayıp tablolara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmaması üzerine Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, konuyu TBMM gündemine getirerek Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi sundu. Karaduman'ın önergesini yanıtlayan Ersoy, "Komisyon 16 Kasım 2020 tarihinde görevine başlamış olup çalışmalar halen devam etmektedir. Eser sayısı fazla olduğundan komisyon çalışmaları devam etmektedir" bilgisini verdi. Ersoy, yanıtında şu ifadeleri kullandı:

Eser sayımlarını müze uzmanları yapıyor

"Komisyon tarafından yapılacak tespitler doğrultusunda gerekli iş ve işlemler ayrıca tesis edilecektir. Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı müzelerde bulunan eserler ile ilgili olarak; "Müzecilik Kılavuzu", "Müzeler İç Hizmet Yönetmeliği", "Taşınır Mal Yönetmeliği" ve zaman zaman müzelere gönderilen genelgeler kapsamında; her yıl müzelerde bulunan eserlerin sayımları müze uzmanlarından oluşan bir komisyonca gerçekleştirilmekte, bu sayımlar sırasında eserlerin koruma koşulları, fiziki durumları ve sayısal durumları kontrol edilerek Genel Müdürlüğe rapor olarak bildirilmektedir.

Rapor halinde genel müdürlüğe iletiliyor

Uzmanlar arasında görev değişikliği tayin gibi durumların olması halinde zimmet devir teslim işlemlerinde de müze uzmanlarından oluşan bir komisyonca eserlerin tek tek sayımları yapılarak kontrol edilmekte ve rapor halinde Genel Müdürlüğe iletilmektedir. Ayrıca, Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığınca da 2006 yılından itibaren genel teftiş kapsamında Müzelerimizce yürütülen tüm iş ve işlemler denetlenmektedir."