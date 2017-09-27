Mimar Sinan Uluslararası proje yarışması Kayseri’de

KAYSERİ, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin onursal başkanlığını yaptığı Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları 29-30 Eylül tarihlerinde Kayseri’de düzenlenecek.

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği tarafından organize edilen Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları’nın ödül töreni 29 Eylül Cuma günü Kayseri’de yapılacak. Onursal Başkanlığını Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin, Yürütme Kurulu Başkanlığını ise, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mücahit Demirtaş’ın yaptığı Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları\'na katılan projeler, Kıta Aşan Mega Projeler, Mühendislik Projeleri, Mimarlık Projeleri, Şehircilik Projeleri ile Tasarım ve Fikir Projeleri kategorilerinde değerlendirilecek. Söz konusu kategorilerde değerlendirilecek projeler, Türkiye, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan ve Kazakistan’da hayata geçirilen ve tamamlanma aşamasındaki projeler arasından seçilecek.

Bakan Özhaseki’nin açılışını yapması beklenen Proje Olimpiyatları’nda ödüller 29 Eylül Cuma günü düzenlenecek törende sahiplerini bulacak. Olimpiyatların ikinci gününde ise davetliler kültür ve sanat turları düzenleyecek.