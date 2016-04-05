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Mimar Sinan öğrencilerine baskın; 25 kişi gözaltında, listede akademisyenler de dahil 55 kişi bulunuyor

Gözaltına alınan öğrencilerin Vatan Emniyet'e götürüldüğü bildirildi

05 Nisan 2016 11:23

İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden 25 öğrenci bu sabah 06.00'da yapılan baskınla gözaltına alındı. Öğrencilerin avukatları gözaltı listesinde 55 kişi olduğunu ancak polisin bu listeyi kendileriyle paylaşmadığını ifade etti. Gözaltına alınanların arasında bir de akademisyen bulunuyor.

Mimar Sinan Üniversitesi'nde polisin okula girmesini protesto eden 25 öğrenci, evlerine yapılan sabah baskınıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğrencilerin Vatan Emniyet'e götürüldüğü bildirildi. Gözaltına alınan öğrencilerden birinin 30 Mart'ta Kızıldere anmasında gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan Onur Akyol ile Demet Sargın olduğu öğrenildi. 

Operasyon gerekçesi olarak geçen hafta Mimar Sinan'da yaşanan gerginlik gösteriliyor. 30 Mart günü, Mahir Çayan ve arkadaşlarının öldürüldüğü Kızıldere Katliamı yıldönümü için açılan bir standa özel güvenlik birimleri müdahale etmek istemiş ve olay üniversiteye polisin girmesiyle büyümüştü.

 

 

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