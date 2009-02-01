T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Mimar Sinan eserleri internette toplanıyor

ÇEKÜL Vakfı, Mimar Sinan'ın eserlerinin fotoğraflarını, www.sinanasaygi.org adlı internet sitesinde topluyor.

01 Şubat 2009 02:00

ÇEKÜL Vakfı’nın 'Sinan'a Saygı' projesi kapsamında hazırladığı www.sinanasaygi.org internet sitesi, her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği ve katkı sunabildiği aktif bir paylaşım ortamına dönüştü. Mimar Sinan’ın eserleri hakkında detaylı bilgi ve fotoğrafların bulunduğu sitenin ziyaretçileri de Mimar Sinan eserlerinin fotoğraflarını siteye yükleyebiliyor.

Binin üzerinde harita yollandı

Sinan eserlerinin yer aldığı İstanbul ve Trakya gezi haritalarına ise, form doldurarak ulaşabiliyor. Sinan'a Saygı gezi haritalarından edinmek için sadece kargo ücreti ödeniyor. Bu güne kadar Edirne'den Van'a Türkiye’nin tüm kentlerine, bir yıl içinde 1000'in üzerinde harita yollandı. Gezi haritalarından edinmek için http://www.sinanasaygi.org/haritaIstek.asp linkini tıklayarak doğru adres bilgileriyle formu doldurmak yeterli oluyor.

ETİKETLER

sivil toplum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24