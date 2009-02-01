Mimar Sinan eserleri internette toplanıyor

ÇEKÜL Vakfı’nın 'Sinan'a Saygı' projesi kapsamında hazırladığı www.sinanasaygi.org internet sitesi, her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği ve katkı sunabildiği aktif bir paylaşım ortamına dönüştü. Mimar Sinan’ın eserleri hakkında detaylı bilgi ve fotoğrafların bulunduğu sitenin ziyaretçileri de Mimar Sinan eserlerinin fotoğraflarını siteye yükleyebiliyor.



Binin üzerinde harita yollandı



Sinan eserlerinin yer aldığı İstanbul ve Trakya gezi haritalarına ise, form doldurarak ulaşabiliyor. Sinan'a Saygı gezi haritalarından edinmek için sadece kargo ücreti ödeniyor. Bu güne kadar Edirne'den Van'a Türkiye’nin tüm kentlerine, bir yıl içinde 1000'in üzerinde harita yollandı. Gezi haritalarından edinmek için http://www.sinanasaygi.org/haritaIstek.asp linkini tıklayarak doğru adres bilgileriyle formu doldurmak yeterli oluyor.

