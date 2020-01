Mimar oğul, önce profesör anne ve babasını sonra da kendini öldürdü

Psikolojik sorunları nedeniyle kimseye haber vermeden 4 gün eve kapanan serbest mimar Mithat Cingi, kendisine zarar vermemesi için iknaya gelen babası Prof. Emre Cingi ile annesi Prof. Munise İpek Cingi’yi tüfekle vurarak öldürdü. Mithat Cingi, evin üst katına çıkıp, aynı tüfekle kendi yaşamına son verdi.

Eskişehir büyük bir trajedinin şokuyla sarsıldı. Psikolojik sorunları olan Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Eskişehir Şubesi üyesi serbest mimar Mithat Cingi (38), ikisi de profesör olan anne ve babasını öldürdükten sonra intihar etti. Eskişehir’in zirvesini, esnafını, öğrencisini dün cenaze töreninde buluşturan acı olayın ilk halkası, Mithat Cingi’nin “çevresini endişeye sevk eden” tavırlarıyla başladı. TMMOB Eskişehir şubesinin yönetim kurulunda bir dönem aktif görev alan Cingi, önce gönül verdiği meslek örgütünden uzaklaştı.

Gidin, sizi öldürürüm

Komşularının anlatımıyla “bekar ve kimseyle görüşmeyen”, yakınlarının tanımıyla “şizofren” Mithat Cingi son dönemde içine kapandı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Farmakaloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Munise İpek Cingi (63) ve özel bir hastanede Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanı olarak çalışan Prof. Emre Cingi (70), oğullarının bu durumundan kaygılanıp çeşitli girişimlerde bulundu. ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nde görevli Prof. Cem Kaptanoğlu’ndan oğullarıyla konuşmasını istedi. Ancak bu girişim de sonuçsuz kaldı. Çabaları sonuçsuz kalan Prof. Munise İpek Cingi ve Prof. Emre Cingi, oğulları Mithat Cingi’den 4 gün haber alamadı. Anne ve baba, ava meraklı olduğu için evinde av tüfeği bulunduran ve yalnız yaşayan oğullarına ulaşamayınca iyice endişelendi. Yanlarına Mithat Cingi’nin dayısı ile yengesini de alan anne ve baba, önceki gece Gültepe Mahallesi Yamanel Sokak’taki oğullarının evine gittiler. Ancak Mithat Cingi, tüm ısrarlara rağmen anne ve babasına kapıyı açmadı. Ailesinin ikna çabalarına “Elimde tüfek var, gidin, yoksa sizi öldürürüm” karşılığını verdi.

Üç el silah atışı

Bunun üzerine bir çilingir bulup getirdiler. Çilingirin açtığı kapıyı tekmeleyen Mithat Cingi elindeki tüfeği gösterdi. Yaşanan bu gelişmelere tanık olan komşuları, anne ve babanın o anki çaresizliğini şöyle anlattı: “Çok endişeliydiler, dakikalarca oğullarına kapıyı açması için yalvardılar.” Çilingir korkup kaçınca iyice çaresiz kalan anne ve baba, bu kez 112 Acil Sağlık Ekibi’nden yardım istedi. Acil Servis görevlileri de durumu polise bildirdi. Bu sırada saat 00.30’da kapıyı açan Mithat Cingi, kendisini iknaya çalışan babasına tüfekle ateş etti. Göğsünden vurulan Emre Cingi, “Oğlum, öldürdün beni” çığlığıyla evin bahçesinde yere yığıldı.

Kendisine engel olmaya çalışan annesini de başından vurarak öldürdü. Mithat Cingi, evin üst katına çıkarak aynı tüfekle yaşamına son verdi. Olay yerine gelen polis, komşulardan evden 3 el silah sesi geldiğini öğrendi. Güvenlik önlemi aldıktan sonra içeri giren polis, uzun süredir temizlenmediği belli olan “çöp ev” benzeri bir manzarayla karşılaştı.

Birlikte uğurlandılar

Prof. Emre Cingi ve eşi Prof. Munise İpek Cingi ile oğulları Mithat Cingi’nin cenazeleri aynı araçla evden çıkarıldı. Anne, baba ve oğul dün aynı camide düzenlenen cenaze töreninin ardından Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine katılan Prof. Cem Kaptanoğlu, kendisinden yardım istenildiğini doğrulayarak şunları anlattı: “Çalışma arkadaşlarımız olan ailesi oğullarının kendisine zarar verebileceği endişesiyle beni aradı. Oğullarının son günlerde kimseyle iletişim kurmadığını, evden çıkmadığını anlattılar. Ancak oğullarını benimle konuşmaya ikna edememişler. Ben de onunla iletişim kuramadım.”

İçine kapanmıştı

TMMOB Eskişehir Şube Başkanı Mehmet Gürel, Cingi’nin son dönemini muhabirimize şöyle anlattı: “Herkes tarafından sevilen bir arkadaşımızdı. Son aylarda içine kapanmıştı. Odamızın imar komisyonunda görev yapıyordu ancak son 1.5 aydır kendini tamamen soyutladı, toplantılara gelmedi. Çok yakın arkadaşı yoktu, kimseyle görüşmüyordu.”

Arasaydılar ölmezlerdi

Eskişehir Emniyeti’nde bir yetkili ise olaydan sadece insan olarak değil, mesleki olarak da büyük üzüntü duyduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: “Çilingir ya da Acil Servis yerine önce polisi, bizi aramış olsalardı belki de ölmeyeceklerdi. Çünkü polis ekipleri olaydan önce evin bulunduğu yere gelseydi, yapacağı ilk iş hemen anne ve babayı oradan uzaklaştırmak olacaktı.”

Hastalara not

Prof. Dr. Emre Cingi, uzun yıllar ESOGÜ Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ana bilim dalında 28 yıl öğretim üyesi olarak görev yaptıktan sonra 4 yıl önce emekliye ayrılarak Eskişehir’de özel bir hastanede çalışmaya başladı. Kendi web sitesinde cep telefonu ve e-mail’ini veren Prof. Dr. Cingi’den her zaman yakın ilişki içinde olduğu hastalarına bıraktığı şu not kaldı: “Sizlere yardım etmeye devam edeceğim. Beni her zaman cep telefonumdan arayabilirsiniz.”

Şiddet karşıtıydı

Prof. Dr. Munise İpek Cingi, Eskişehir Kent Konseyi ve sivil toplum çalışmalarına kadına yönelik şiddet konusunda aktif olarak katılıyordu. Kent Konseyi Kadın Meclisi Eğitim ve Bilim Çalışma Grubu’nda da yer alan Cingi, Beyin Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen konferansta da tekdüze yaşamın beyne zararlı olduğunu vurgulamıştı.