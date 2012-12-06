Mimar Niemeyer öldü, yas ilan edildi

Brezilyalı ünlü mimar Oscar Niemeyer, 105'inci doğum gününe sadece 10 gün kala yaşamını yitirdi. Brezilya, modern mimarlığın babası Niemeyer için 3 günlük yas ilan etti.



20'inci yüzyıl mimarisinin en önde gelen isimlerinden olan Brezilyalı mimar Oscar Niemeyer, 104 yaşında yaşamını yitirdi. Brezilya'nın başkenti Brezilya'yı geleceğin şehrine dönüştüren ve ABD'nin New York kentindeki BM binasını tasarlayan Niemeyer için ülkede 3 gün yas ilan edildi.

Dün akşam yaşamını yitiren Niemeyer komaya girdikten sonra yaşam destek ünitesiyle hayatta tutuluyordu. Niemeyer'in ölümüyle ilgili açıklama yapan Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff, "Brezilya bugün bir dahisini kaybetti. Bir devrimci olan Niemeyer, modern mimarlığın öncüsüydü" dedi.

Dünyanın dört bir yanında inşa ettiği kıvrımlı yapılarla dikkat çeken Oscar Niemeyer, ünlü Fransız mimar Le Corbusier'le New York'taki BM binasını ve Paris'teki Komünist Parti Merkezi'ni tasarlamıştı.

Ancak Brezilyalı mimar Niemeyer en çok, kendi ülkesini modern görünümüne kavuşturan yenilikçi tasarımlarıyla tanındı.

Niemeyer'in 60lı yıllarda dizayn ettiği ve uzay çağını yansıtan hükümet binaları sayesinde, ülkenin başkenti kıyı şehri Rio de Janeiro'dan Brezilya kentine taşınmıştı.

Rio de Janeiro doğumlu mimar Oscar Niemeyer, karnavalın vazgeçilmezlerinden Sambadrome Stadyumunu da tasarladı.



20 yıl sürgünde yaşadı



Mimarlığın Nobel’i olarak nitelendirilen Pritzker Ödülü'ne de layık görülen Niemeyer, 1964'teki askeri darbenin ardından yıllarca yurtdışında yaşadı. Brezilya Komünist Partisi üyesi olan Niemeyer, 1985 yılında ülkesine geri döndü.



Castro'nun dostu



Küba lideri Fidel Castro'nun da yakın dostu olan ünlü mimar Oscar Niemeyer, Brezilya'da tasarlayıp inşa ettiği pek çok apartmanı yoksullara hediye etmişti.