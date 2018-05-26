Milyonluk ihale sonrasında çivi bile çakılmadı; AKP'li belediye: Göçük oldu, vazgeçtik

AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin 2016 yılında düzenlediği park yapımı ihalesinde aradan iki yıl geçmesine karşın bir çivi bile çakılmadığı ortaya çıktı. Belediye yönetimi “park yapılacak alanda göçükler oluştuğu, alanın park yapımına uygun olmadığı için milyonluk sözleşmenin feshedildiğini" duyurdu. CHP ise “ihaleden önce alanı neden incelemediniz” diye sordu.

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Belediye ne dedi?

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi konuya ilişkin olarak yazılı bir bilgilendirme yaptı.

İhale süreciyle ilgili haberimizde yer verdiğimiz bilgilere atıf yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Çağlayan Parkı yapım işine ait ihaleye 5 istekli firma katılmış, 4 isteklinin teklifi geçerli sayılmış ve ihaleye en düşük teklifi veren Semih Güzelmansur ile 1 milyon 295 bin 187 lira 46 kuruş bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin ifasında sahada park çalışmasına başlandığında bahse konu saha altında göçükler oluşunca iş durdurulmuştur. Park alanında bu göçüklerin devamıyla ilgili çalışmalar yapılmış ve sonucunda birden çok göçük olduğu, park yapımına uygun olmadığı ve can güvenliğini tehlikeye atacak durum oluşturduğu tespit edildiğinden sözleşme her iki taraf arasında karşılıklı feshedilmiştir. Bahse konu ihale işiyle ilgili herhangi bir kamu zararı oluşmamış olup ihale dosyamız 2016 Sayıştay sorgulamasından geçmiştir.”

CHP: Orası mağara alanı!

“Gider de mağara alanına park yapmaya kalkarsanız tabii ki çökme yaşanır” diyerek belediye yönetimini sert bir dille eleştiren CHP’li meclis üyesi Uğur Kalkan gazetemize şu değerlendirmeyi yaptı:

“İhaleden önce bu alanla ilgili neden bir çalışma yapmamışlar acaba? Sözleşmenin feshedildiğini ifade ediyorlar ama ihale halen EKAP üzerinde duruyor. Sorularıma da maalesef yanıt vermemişler. Firmaya ne kadar ödediklerini ve bu paranın yerine ne aldıklarını kamuoyuna açıklasınlar. Konunun ısrarla takipçisi olmaya devam edeceğim.”