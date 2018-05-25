Milyonluk park ihalesinin üzerinden 2 yıl geçti, henüz çivi bile çakılmadı: Ödenen para geri alındı mı?

AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin 2016 yılında düzenlediği park yapımı ihalesinde aradan iki yıl geçmesine karşın bir çivi bile çakılmadığı ortaya çıktı. Belediyenin belirlediği 2 milyon liralık yaklaşık maliyetten 600 bin liralık düşük bir teklifle ihaleyi alan firmanın park yapacağı 22 bin 250 metrakarelik alanın şu anda boş olduğu gözlemlendi. Park yapılması gereken boş araziyi gezen CHP’li Uğur Kalkan, “Park ortada yok. İhale için ödenen para geri alındı mı?” diye sordu.

Belediyeye 3 soru

Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkaya'nın haberine göre CHP’li meclis üyesi Uğur Kalkan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yetkililerine şu soruları yöneltti:

* İhale için söz konusu firmaya bugüne kadar kaç lira ödendi?

* Parkın yapılmadığı ortada. İhale için ödenen para geri alındı mı?

* İhale neden hâlâ iptal edilmedi?

600 bin TL’lik kırım...

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 16 Şubat 2016 tarihinde “2016/5531” ihale numarasıyla yaklaşık maliyeti “1 milyon 974 bin TL” tutarında bir ihale gerçekleştirdi. “Çağlayan Parkı Yapımı İhalesi”ne beş teklif geldi, dört teklif geçerli sayıldı. 22 bin 250 metrekarelik alanda yapılması planlanan park ihalesini yaklaşık maliyette neredeyse üçte bir kırım yapan Semih Güzelmansur 1 milyon 295 bin TL’lik teklifiyle yüklenici olarak kazandı. İhale sözleşmesi 18 Mart 2016 tarihinde imzalandı. Sözleşmeye göre işin bitiş süresi 6 aydı. İhale sözleşmesine göre 18 Eylül 2016’da bitmesi gereken park için bugüne kadar tek bir çivi bile çakılmadı.

Şehitkamil’de park yapılacak bölgeyi gezen CHP’li Meclis Üyesi Uğur Kalkan “Aradan iki yıl geçmesine rağmen ortada bir park yok” dedi. Kalkan, park yapılacak bölgedeki izlenimlerini gazetemize şöyle aktardı:

“Bölgede sadece çok az beton kalıntıları var. Onun dışında da bomboş bir alan olarak duruyor. Cumhuriyet daha önce belediyenin yapılmış bina için yeniden ihaleye çıkıldığını duyurmuştu. Bu haber üzerine bir yandan EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden ihaleyi iptal ettiklerini duyurdular. Bir yandan da kamuoyuna ‘böyle bir ihale yok’ diye açıklama yaptılar. Şimdi ne yapacaklar çok merak ediyorum.”